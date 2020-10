Élu dans le meilleur cinq rookie de l’année, Eric Paschall est attendu au tournant

Eric Paschall fut l’un des rares rayons de soleil des Warriors lors de leur exercice 2019-20. Avec quasiment 14 points, 5 rebonds et 2 passes de moyenne, le petit intérieur a effectivement su profiter des absences de Stephen Curry et Klay Thompson pour se montrer sous son meilleur jour. Au point d’être récemment retenu dans la « All-Rookie First Team » en compagnie de Ja Morant, Kendrick Nunn, Zion Williamson et Brandon Clarke.

Désormais, l’ancien produit de Vilanova se devra de confirmer les promesses aperçues au cours de sa saison rookie. Bonne nouvelle : il possède la confiance de ses dirigeants, ravis de pouvoir compter sur un tel bourreau de travail.

« Nous sommes de grands fans d’Eric [Paschall] ce qui, je pense, est bien connu », confie à NBC Sports Patrick Murray, l’un des assistants du GM de Golden State. « À chaque fois qu’il rentre sur le parquet, il semble être le gars le plus physique de tous. Et il a travaillé avec beaucoup d’acharnement sur son tir avec Theo Robertson [l’entraîneur en charge du développement des joueurs, ndlr], qui a fait du très bon travail avec lui. Il a déjà montré tellement de choses l’année dernière, que ce soit en un-contre-un ou avec son tir à mi-distance. Il était juste question d’étendre davantage sa distance [de shoot], mais il a démontré qu’il pouvait mettre des tirs, ce qui est déjà une super chose. »

Axés principalement sur la mise en place d’un shoot extérieur fiable et régulier, ces devoirs de vacances acharnés auraient en tout cas porté leurs fruits, toujours selon Patrick Murray. De bon augure en vue de l’année prochaine car cette évolution aidera sans doute le joueur de bientôt 24 ans à faire son trou dans la rotation.

« Il a beaucoup été mis au travail. Eric est un travailleur extrêmement, extrêmement acharné et, désormais, son tir semble être bon. Je parie qu’il sera encore meilleur une fois arrivé au moment de la saison car ils ont ajusté pas mal de choses cet été pour le rendre plus fluide de loin. Mais il semble réglé maintenant. Nous sommes vraiment excités de voir ce qu’il nous réserve pour sa deuxième année. »

La défense, l’autre domaine en chantier d’Eric Paschall

S’il souhaite s’installer durablement à Oakland, Eric Paschall va également devoir progresser et se faire violence en défense. Si son entraîneur Steve Kerr souhaite en faire un P.J. Tucker 2.0, c’est qu’il possède toutes les qualités pour peser de ce côté du parquet.

Et ce n’est pas Kirk Lacob, vice-président de la franchise et fils du propriétaire Joe Lacob, qui dira l’inverse.

« Il dispose des capacités physiques pour défendre efficacement. Et il sort évidemment d’un excellent cursus à Villanova, avec Jay Wright. Ils ont réalisé un travail phénoménal. Chaque joueur qui arrive en NBA en sortant de Villanova sait ce qu’il fait et doit faire de ce côté du parquet. Mais c’est tout de même difficile de défendre quand on est un rookie en NBA. Et c’est encore plus difficile quand vous avez un groupe de jeunes autour de vous. Nous estimons donc qu’il a fait un travail admirable la saison dernière, malgré les circonstances. »

En clair, le 41e choix de la dernière Draft se sait attendu en 2020-21, lors d’une saison qui semble déjà s’annoncer charnière pour lui. S’il continue sur sa lancée, Kirk Lacob lui promet en tout cas un bel avenir.

« Nous attendons plus de lui cette année et nous sommes excités de voir comment il s’intégrera à nos différentes rotations. Mais nous pensons que sa constitution physique et mentale est vraiment bonne et nous nous attendons à un grande évolution de sa part défensivement. Et je dirais même que nous suivrons encore plus ses aptitudes défensives dans ses troisième et quatrième années. Mais nous pensons que la saison prochaine sera déjà un énorme tremplin. C’est vraiment important pour nous et nous estimons qu’il est sur la bonne voie. »