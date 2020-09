Steve Kerr veut transformer Eric Paschall en P.J. Tucker

Sélectionné en 41e position et dans la All-Rookie First Team : c’est ce qu’on appelle un « steal. »

Eric Paschall a connu des hauts et des bas mais a profité de la saison de transition des Warriors pour montrer qu’il pouvait faire partie du futur de la franchise, avec 14 points à 50% aux tirs, 4.6 rebonds et 2.1 passes en 28 minutes.

« Il a connu une super saison rookie, a fait beaucoup de bonnes choses, et je crois que la plus grosse progression d’un joueur arrive entre la première et la deuxième année » note Steve Kerr chez NBC Sports. « Et il sait ce qu’il peut faire ou pas, ce qu’il doit améliorer pour passer à l’étape supérieure. Il a montré beaucoup de choses offensivement mais on a besoin qu’il devienne une force défensive. »

« S’il peut devenir un shooteur plus régulier à 3-points, il jouera plus »

« La NBA est physique, il faut pouvoir défendre sur plusieurs postes, et il a le potentiel pour le faire » poursuit l’entraîneur, qui lui donne un modèle pour réussir… « Il n’y a pas de raison qu’il ne devienne pas un P.J. Tucker défensivement. Il a un physique similaire, il a la force pour tenir les grands et la vitesse pour rester devant les petits. Mais il faut s’investir pour ça. »

Et s’il pouvait être aussi efficace que le vétéran des Rockets derrière l’arc (29% pour sa première année), ce serait encore mieux. « Ça fait partie de sa marge de progression offensivement, surtout dans les coins », note ainsi l’entraîneur de la franchise de la Baie. « S’il peut devenir un shooteur plus régulier à 3-points, il jouera plus. Il est explosif, bien plus que P.J. mais P.J. connaît toutes les ficelles. C’est ce qu’Eric doit apprendre. Il doit apprendre la défense NBA, les petits trucs et devenir un shooteur, comme P.J. l’a fait. »

Il n’y a plus qu’à…