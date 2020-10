Le nouveau coach des Pacers promet une rupture dans le style de jeu

Les Pacers ont donc surpris tout le monde en confiant les rênes de l’équipe à un assistant, le dénommé Nate Bjorkgren, qui débarque des Raptors. Comme certaines équipes, Indiana était à la recherche de son « Nick Nurse », et elle a donc choisi l’assistant dont il est le plus proche depuis une dizaine d’années.

Ce dernier entend bien répondre aux souhaits des dirigeants qui voulaient rompre avec le style de jeu très classique de Nate McMillan. « On va être plaisant à regarder » annonce Nate Bjorkgren dans une visioconférence relayée par NBC. « Il y aura beaucoup de mouvements des deux côtés de l’attaque. Il y aura aussi du mouvement côté faible, et on verra des joueurs différents avec le ballon en main, et pour remonter le ballon. On va chercher le plus de possessions possibles. On veut utiliser l’axe des lancers-francs pour aller au cercle, et utiliser la ligne à 3-points. »

Que de belles promesses pour une formation qui ronronnait depuis deux, trois ans, et en défense, il prévient qu’il veut que sa formation sera imprévisible. Ou plutôt qu’elle sera capable de s’adapter.

« Mon approche en défense est qu’il faut changer fréquemment, entre les quart-temps, après un temps-mort, pendant un 8-0… Je pense que ça fera partie de l’idée de rupture. »

Nate Bjorkgren aura besoin de joueurs polyvalents pour mettre en place ses idées, et il s’est dit satisfait de l’effectif actuel avec Victor Oladipo, Malcolm Brogdon, T.J. Warren, Domantas Sabonis et Myles Turner. Un effectif qui avait terminé 4e à l’Est malgré l’absence de Victor Oladipo pendant la quasi totalité de la saison.

« Je voulais tellement ce boulot en raison du talent de cette équipe » conclut-il, précisant qu’il avait déjà eu un très bon contact avec Victor Oladipo. « C’était vraiment spécial pour moi de les connaître davantage ces dernières 24 heures, et j’ai bien l’intention d’apprendre à les connaître encore davantage. »