Qualifications Euro 2022 : la Lituanie avec Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas ?

Si la date de reprise de la NBA n’est pas connue, celle de la deuxième fenêtre de qualifications pour l’Euro 2022 l’est puisqu’elle aura lieu du 26 au 30 novembre, dans huit « bulles » différentes (une pour chaque groupe).

Présente dans le Groupe C, la Lituanie fait partie des rares sélections – comme la France – qui auront la chance d’évoluer à domicile. Et pour affronter le Danemark puis la Belgique, les 27 et 29 novembre prochains à Vilnius, son sélectionneur Darius Maskoliunas a concocté une liste élargie de 25 joueurs. Parmi eux, on retrouve notamment Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas, les deux seuls « NBAers » lituaniens.

Reste à régler la fameuse question des assurances pour savoir si leurs franchises respectives les libéreront en vue de cette échéance. La Fédération française n’y échappera pas non plus pour espérer compter sur les présences de Rudy Gobert, Evan Fournier, Nicolas Batum ou encore Frank Ntilikina.

En l’occurrence, des discussions à ce sujet entre la Fédération lituanienne, les Pacers et les Grizzlies seraient déjà bien avancées, comme le rapporte un journaliste local.

Afin de se qualifier pour l’Euro, la Lituanie (1 victoire et 1 défaite jusqu’à présent) se devra d’éviter la dernière place de son groupe, qui comprend également la République Tchèque.

Pour rappel, initialement prévu en septembre 2021, le prochain Eurobasket a finalement été décalé d’un an. Il se déroulera donc en septembre 2022, dans quatre pays : l’Allemagne, la Géorgie, l’Italie et la République Tchèque.