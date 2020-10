Qualifications Euro 2022 : la France va organiser quatre matchs à Pau en novembre

Le Covid-19 change tout le calendrier sportif, notamment pour la FIBA. Initialement prévu du 2 au 19 septembre 2021, le prochain Eurobasket se déroulera finalement du 1er au 18 septembre 2022 dans quatre pays. En Allemagne à Cologne puis Berlin (phase finale), en Géorgie à Tbilissi, en Italie à Milan et en République Tchèque à Prague.

Les fenêtres de qualification ont également été chamboulées et la FFBB annonce qu’elle accueillera les quatre équipes du groupe G (France, Allemagne, Monténégro et Grande Bretagne) à Pau, pour quatre rencontres. Ces matches se dérouleront le vendredi 27 et dimanche 29 novembre.

« Nous avons souhaité être candidat à ces rencontres, en novembre, de qualification à l’EuroBasket 2022, et la FIBA Europe nous a fait confiance pour l’organisation de ce rendez-vous important pour le basket français et international », explique Jean-Pierre Siutat, le président de la Fédération Française de Basket-Ball. « Ces rencontres s’inscrivent parfaitement dans notre programme « Retour Au Jeu » que nous avons initié depuis le mois de juin dernier. Nous savons que nous pouvons organiser, avec du public, et dans le respect des règles sanitaires, des rencontres de très haut niveau sur notre territoire. J’ai hâte de voir ces équipes s’affronter au Palais des Sports de Pau, une salle qui a toujours su transcender l’Équipe de France. »

La FFBB précise que les Bleus seront réunis en stage à partir du lundi 23 novembre à Pau, que la sélection sera annoncée un mois avant le rassemblement et que la billetterie sera ouverte à la fin du mois d’octobre.

Pour l’instant, le groupe de Vincent Collet compte une victoire (Monténégro) et une défaite (Allemagne) mais il lui suffit simplement d’éviter la dernière place du groupe pour s’inviter à l’EuroBasket 2022, les deux dernières rencontres de qualification devant avoir lieu les 19 et 22 février 2021.

Le programme au Palais des Sports de Pau

Vendredi 27 novembre : Allemagne / Monténégro puis Grande Bretagne / France

Dimanche 29 novembre : Grande Bretagne / Monténégro puis France / Allemagne