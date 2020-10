Les Nets aussi sur la piste de Jrue Holiday ?

On avait évoqué les Nuggets, mais aussi le Heat en février dernier, et Brian Windhorst (ESPN) rapporte que les Nets s’étaient aussi entretenus avec les Pelicans au sujet de Jrue Holiday.

L’arrière All-Star est l’un des joueurs les plus complets à son poste, et la franchise de la Nouvelle Orléans pourrait profiter de sa belle cote marchande pour récupérer deux, voire trois joueurs. Surtout que le Meilleur coéquipier de la saison pourrait entrer dans sa dernière année de contrat puisqu’il possède une clause pour tester le marché en 2021.

À Brooklyn, comme à Miami ou à Denver, l’effectif est riche et les « packages » ne manqueraient pas pour attirer Jrue Holiday, et ainsi l’associer à Kyrie Irving et Kevin Durant. On pense à un duo composé de deux de ces trois joueurs : Caris LeVert – Jarrett Allen – Spencer Dinwiddie.

ESPN rappelle au passage que les Pelicans n’ont toujours pas d’entraîneur et que le sort de Jrue Holiday dépendra sans doute de la personnalité du nouveau coach et de ses projets. « Je ne suis pas sûr à 100% que les Pelicans vont le transférer » prévient notre confrère Brian Windhorst. « Je pense que ça dépend du coach qu’ils vont engager et du type de jeu qu’il voudra mettre en place. »

Zach Lowe, qui travaille aussi pour ESPN, estime pour sa part que les Nets pourraient se positionner sur Victor Oladipo, et il évoque un « package » incluant Jarrett Allen, Spencer Dinwiddie et le 19e choix de la Draft 2020. Pour lui, Caris LeVert a quasiment verrouillé sa place dans le roster après ses belles performances dans la « bulle ».