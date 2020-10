Jrue Holiday reçoit le trophée du meilleur coéquipier

Instauré en 2012-13, le trophée Twyman – Stokes récompense le meilleur coéquipier à partir d’un vote des joueurs eux-mêmes (250 votants cette année) pour apprécier l’altruisme, sur et hors terrain, mais aussi les qualités de leader et de modèle pour les autres joueurs.

Après Mike Conley la saison passée, c’est un autre meneur de jeu vétéran qui est récompensé cette année en la personne de Jrue Holiday, notamment à l’initiative du Jrue and Lauren Holiday Social Justice Impact Fund qui aide à lutter contre les inégalités socio-économiques dans trois villes des Etats-Unis : la Nouvelle Orléans (où il joue), Los Angeles (où il est né) et Indiana (où sa femme Lauren est née, et où ses deux frères évoluent).

Le meneur des Pelicans a effectivement obtenu 53 premières places pour 1 041 points, devant Tobias Harris (806 points), et Kyle Korver (796 points). Les autres finalistes étaient JJ Barea (Mavericks), Torrey Craig (Nuggets), Jared Dudley (LA Lakers), Udonis Haslem (Heat), Gordon Hayward (Celtics), Serge Ibaka (Raptors), Damian Lillard (Blazers), Patty Mills (Spurs) et enfin Myles Turner (Pacers).

PALMARÈS



2020 | Jrue Holiday, New Orleans Pelicans

2019 | Mike Conley, Memphis Grizzlies

2018 | Jamal Crawford, Minnesota Timberwolves

2017 | Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks

2016 | Vince Carter, Memphis Grizzlies

2015 | Tim Duncan, San Antonio Spurs

2014 | Shane Battier, Miami Heat

2013 | Chauncey Billups, Los Angeles Clippers