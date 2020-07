Jrue Holiday consacre le restant de son salaire à des causes sociales : 5.3 millions de dollars

À l’instar de Patty Mills et de Dwight Howard, Jrue Holiday a décidé de faire don du salaire qu’il doit toucher en jouant la fin de la saison. L’arrière des Pelicans et son épouse, Lauren, ont ainsi annoncé qu’ils allaient consacrer la somme de 5.3 millions de dollars à la création du fonds Jrue and Lauren Holiday Social Justice Impact qui aidera les communautés de la Nouvelle-Orléans, d’Indianapolis et de la région de Los Angeles en matière de justice sociale.

« Franchement, ma femme et moi parlions ensemble de ce que nous pouvions faire pour favoriser ce mouvement, son avancée et pouvoir aider notre communauté et simplement aider de manière générale, » a déclaré Jrue Holiday à ESPN. « Nous étions simplement à la maison, au lit, à y réfléchir, et ma femme a dit : « Je pense que tu devrais le faire, et le faire avec le restant de ton salaire.’ C’est une excellente idée. Parce que nous voulons avoir un impact. Dieu nous a tellement gâtés. Nous savons que deux choses sont importantes : le temps et l’argent, et en ce moment, nous avons les deux. Il s’agit de pouvoir donner notre argent pour aider à poursuivre ce mouvement et aider les entreprises dirigés par des noirs qui ont souffert de la crise du Covid-19. Pour nous, cela semblait être le moment et l’opportunité parfaite. »

La majeure partie de l’argent sera consacrée à des organisations à but non lucratif, à des entreprises appartenant à des noirs et à des initiatives locales qui visent à mettre en avant l’égalité pour les communautés noires de la Nouvelle-Orléans (jusqu’à 1,5 million de dollars), de Los Angeles et de Compton, en Californie (jusqu’à 1,5 million de dollars) et Indianapolis (jusqu’à 1 million de dollars). Un autre million de dollars sera consacré à des entreprises appartenant à des noirs dans plus de 10 autres villes à travers le pays, tandis que 500 000 dollars iront à des établissements d’enseignement supérieur, y compris des collèges et des universités historiquement noirs.

« Ce n’est pas uniquement de l’argent pour ma famille et moi » précise Jrue Holiday. « C’est l’élément important. Ce n’est pas à mon sujet. Ce n’est pas uniquement de l’argent. Je veux que les gens le comprennent. En venant ici à Orlando et en jouant ces matches, donner cet argent est important pour aider les autres. Pour soutenir les autres dans ces moments difficiles. Nous avons la chance d’avoir un travail. On est très bien payé pour le faire. Ma femme et moi estimions que c’était très important de le faire. »