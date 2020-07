De retour avec les Lakers, Dwight Howard fait don de son salaire

Après avoir longtemps hésité pour des raisons personnelles mais aussi parce qu’il estimait que la reprise de la NBA allait éclipser le mouvement social aux Etats-Unis, Dwight Howard a annoncé lundi soir qu’il allait rejoindre les Lakers à Disney World, et tenter d’y gagner le premier titre de sa carrière.

« J’ai des obligations contractuelles envers mes coéquipiers, mes fans, les Lakers, la franchise et tout le monde, mais dans le même temps, j’ai des obligations envers ma famille et ma communauté » explique-t-il sur CNN. « Nous allons faire beaucoup de travail ici à Atlanta et à travers les États-Unis pour faire en sorte qu’on n’oublie pas les gens et ce qu’il se passe dans nos communautés. »

En conséquence, le pivot des Lakers a annoncé qu’il allait faire don de l’intégralité du reste de son salaire, soit 700 000 dollars, pour l’association à but non lucratif « Breathe Again », créée en 2015.

« Pendant que je serai dans la bulle, je vais profiter de cette période pour parler de « Breathe Again » et utiliser mon salaire, tout l’argent et tous les chèques que je vais recevoir quand je serai dans la bulle, pour promouvoir cette initiative « Breathe Again », pour pousser ce mouvement et simplement faire en sorte que les gens n’oublient pas ce qu’il se passe dans notre société. »

Sur le plan sportif, c’est une bonne nouvelle pour les Lakers puisqu’ils avaient déjà perdu Avery Bradley. Devenu un « role player » pour son grand retour à Los Angeles, Dwight Howard a conquis coéquipiers et dirigeants par son état d’esprit et son efficacité sur le terrain, et son expérience sera précieuse en playoffs. « J’ai le sentiment qu’on a une super opportunité de gagner le titre cette année. »

S’il y parvient, ce serait une manière pour lui de boucler la boucle puisque c’est à Orlando, tout près de Disney World, que Dwight Howard s’est fait un nom et un palmarès en NBA. Il y a onze ans, il avait mené le Magic en finale NBA, battu par… les Lakers de Kobe Bryant et Pau Gasol.