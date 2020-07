Patty Mills va donner le million de dollars qu’il va gagner à Orlando à des causes sociales

Comme Dwight Howard, Patty Mills va donner l’intégralité du salaire qu’il va toucher en intégrant la « bulle ».

Pour le feu follet de San Antonio, ça correspond très exactement à 1 017 818 dollars et 54 cents, qu’il va partager entre trois associations en Australie : « Black Lives Matter Australia », « Black Deaths in Custody » et « The We Got You campaign », cette dernière luttant contre le racisme dans le sport australien.

« Je joue à Orlando parce que je ne veux pas laisser sur la table de l’argent qui pourrait aller directement aux communautés noires », explique Patty Mills. « Pour la première fois de ma carrière, j’ai vu des blancs – coéquipiers, anciens coéquipiers, anciens entraîneurs – qui me disent qu’ils n’ont jamais pris conscience du niveau de racisme qui existe dans le sport, en particulier en Australie. Ils ne se sont jamais sentis à l’aise pour me poser des questions sur le racisme que j’ai connu en tant qu’Australien noir. Ça témoigne de l’impact et de la valeur du mouvement Black Lives Matter et des millions de personnes qui ont participé aux manifestations dans le monde. »