Kobe Bryant à Anthony Davis : « Comment veux-tu être un grand joueur si tu n’as pas ton maillot ? »

Champion NBA depuis une semaine, Anthony Davis était l’invité de Jimmy Kimmel lundi soir, et l’intérieur vedette des Lakers a notamment été interrogé sur Kobe Bryant. Décédé en janvier dans un accident d’hélicoptère, l’ancien scoreur de Los Angeles était dans toutes les têtes et dans tous les cœurs des membres de la franchise, et Anthony Davis s’est souvenu d’une anecdote avec le « Black Mamba ».

C’était en 2012, à Londres, aux Jeux olympiques. Invité à rentrer sur le terrain lors du deuxième quart-temps de la rencontre face au Nigeria, Anthony Davis s’était levé avant de retourner sur le banc. Pourquoi ? Tout simplement parce que le numéro 1 de la Draft 2012 avait carrément oublié de mettre son maillot. Le pire, c’est que le maillot n’était même pas dans son sac puisqu’il l’avait laissé dans sa chambre d’hôtel…

« Il y a une photo où l’on me voit, avec lui, dans l’un de ces matches, et il regarde ce que je porte. C’est parce que j’ai oublié mon maillot, et il me dit de ne pas oublier mon maillot : « Comment veux-tu être un grand joueur et montrer ce que tu sais faire, si tu n’as pas ton maillot ? » On lui a dédié cette saison. Il comptait beaucoup pour cette franchise, cette équipe, et il a ému tout le monde, et toute la ville de Los Angeles. C’était un honneur. »

Il y a quelques mois, Anthony Davis avait raconté qu’il n’avait pas dit aux autres joueurs de Team USA pourquoi il s’était rassis sur le banc. Il avait beaucoup trop honte de dire qu’il avait oublié son maillot.

Anthony Davis est aussi revenu sur cette année pas comme les autres, qui aura finalement duré… un an !

« Vous savez, j’ai traversé tellement de choses depuis deux ans, et je voulais juste gagner et être champion… La boucle est bouclée. On a vécu tellement de choses, c’était un tel parcours, qui au final aura duré un an. C’est dingue parce que le 9 octobre, nous aurions dû aller en Chine faire des matches de présaison. Il s’est donc passé une année complète pour en arriver là, et c’est un moment vraiment spécial. »