Le décès de Kobe Bryant reste une plaie béante pour LeBron James

Son absence supposée, puisqu’il n’a pas été filmé au Staples Center, lundi soir a fait parler, notamment sur Twitter. LeBron James manquait-il à l’appel pour le dernier hommage rendu à Kobe Bryant et sa fille ?

La question a été posée directement à l’ailier des Lakers, après les déclarations floues de son agent, Rich Paul, qui évoquait un LeBron dans son « propre espace » pendant la cérémonie.

« Je respecte votre question, mais il y avait beaucoup d’émotion », répond, en s’écartant du sujet, LeBron James devant les micros, notamment d’ESPN. « Même si c’était sous forme de célébration, c’était une journée difficile pour moi, ma famille et tout le monde. Une chose que je peux dire, c’est à quel point Vanessa Bryant a été forte. Venir et parler comme ça, offrir ce discours : je la félicite. Mon cœur est avec leur famille. »

Un mois après le décès de son ami et ancien coéquipier de Team USA, le triple champion NBA n’est toujours pas remis, qualifiant les jours qui ont suivi l’accident de « semaine la plus difficile » de sa vie.

« J’essaie d’arrêter d’y penser, donc si vous pouviez en faire de même, ce serait très respectueux »

« Je suis détruit émotionnellement, comme tout le monde. On le constate quand les journalistes viennent m’en parler, c’est tout simplement difficile pour moi de le faire. Ce n’est pas refermé, et cela ne le sera jamais. On continue de faire vivre son héritage, de l’avoir dans nos cœurs avec la peine de l’avoir perdu et la joie d’avoir sa famille encore présente. »

Le choc du décès passé et la cérémonie désormais terminée, LeBron James souhaiterait en quelque sorte tourner la page. Pour se préserver et pour la famille Bryant.

« Je ne veux pas revenir en arrière constamment », expliquait-il après la victoire contre Boston dimanche soir. « C’est injuste pour sa famille, qui tente d’avancer. Ce qu’on essaie tous de faire, même s’il est encore avec nous. Son maillot est dans mon vestiaire. Mais ça me met en difficulté émotionnellement quand je continue d’y penser. J’essaie d’arrêter, donc si vous pouviez en faire de même, ce serait très respectueux. »