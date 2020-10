Kentavious Caldwell-Pope devrait lui aussi tester la « free agency »

« Un rapport amour/haine. » Ainsi décrit Kentavious Caldwell-Pope le lien entre les joueurs des Lakers et leurs fans. L’arrière shooteur est particulièrement concerné par ce rapport parce qu’il a régulièrement été ciblé pour son manque de régularité offensive depuis qu’il évolue à Los Angeles.

« Les fans de Los Angeles ont leurs attentes vis-à-vis de l’équipe et je le respecte. Ils vous tiennent pour responsable. J’ai le sentiment que ce sont de vrais fans, des fans purs et durs. Ils attendent de vous que vous soyez au meilleur de votre forme pour cette franchise parce que vous êtes à Los Angeles et ce sont les Lakers. »

« Kobe (Bryant) a fait vivre la ville et l’équipe pendant vingt ans, » rappelle-t-il. « Donc leur attente est forte. Ils seront sur toi, ils attendent le meilleur de toi, (mais) ils t’aiment quand même. »

Surtout en cas de nouveau titre, comme c’est le cas cette année. « KCP » en a été l’un des contributeurs clés. Il a même étonnamment terminé avec le statut de troisième scoreur des Lakers dans cette finale NBA. Facteur X dans le Game 4, il a affiché une belle moyenne de 16 points sur les trois dernières rencontres.

De quoi faire remonter sa cote, qui avait plutôt tendance à baisser depuis son arrivée aux Lakers, en 2017. De quoi également attirer l’attention du marché ? Kentavious Caldwell-Pope dispose d’une option à 8,5 millions de dollars pour la saison prochaine.

Selon The Athletic, l’arrière pourrait imiter son coéquipier Rajon Rondo, dans la même situation contractuelle que lui, en testant la « free agency ». Pas certain toutefois qu’il puisse viser beaucoup plus de millions…

« J’adorerais revenir pour défendre le titre, » assure-t-il. « Le moment où j’ai soulevé ce trophée m’a donné plus de motivation et donné envie de l’obtenir à nouveau. Mais j’ai cette option donc je vais laisser mon agent gérer cet aspect business et comme je le fais depuis sept ans, je vais simplement me préoccuper de mon jeu. »