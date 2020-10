Rajon Rondo prêt à tester la « free agency » ?

Rajon Rondo a fini de redorer son blason en jouant un rôle essentiel dans la quête du titre des Lakers, le deuxième de sa carrière, douze ans et quelques galères après le premier.

Il l’a dit lui-même, il joue au basket pour gagner et a trouvé son compte avec les Lakers derrière LeBron James.

Il aurait donc toutes les raisons du monde de valider sa « player option » pour rester à Los Angeles l’an prochain… si celle-ci n’était pas de 2.6 millions « seulement. » Avec son statut, son expérience, son niveau ces dernières semaines en playoffs, le meneur de jeu peut prétendre à un peu mieux à 34 ans.

C’est d’ailleurs ce qu’il estime aussi puisqu’il devrait décliner cette player option selon les informations du site Basketball News – qui sont plus tranchées que son avis sur la question mardi.

« Je pense évidemment au fait de revenir avec un super groupe de gars et un super coaching staff » soulignait-il chez ESPN. « Je ne les remercierai jamais assez de m’avoir donné ma chance il y a deux ans. C’était incroyable de jouer pour cette franchise. Mon agent et moi allons discuter de ça mais pour l’instant je profite juste du moment et je veux garder cette sensation. Je ne veux pas penser à la free agency. »