Rajon Rondo savoure ce deuxième titre après des années de galère

19 points à 8/11 aux tirs dont 3/4 à 3-points, 4 passes et 4 rebonds en 30 minutes : Rajon Rondo n’a pas fait les choses à moitié pour le match du titre des Lakers ! Facteur X en première mi-temps avec son camarade Kentavious Caldwell-Pope – respectivement 13 et 15 points – le numéro 9 angeleno a été l’étincelle qui a mis le feu au Heat.

À 34 ans, après avoir manqué la reprise pour une blessure au genou, et malgré les critiques, le meneur a justifié la confiance de son coach pendant tous les playoffs, jusqu’à ce match qui lui a permis de devenir champion pour la deuxième fois, 12 ans après le sacre celte. Seul Clyde Lovelette avait été titré avec les Lakers et les Celtics avant lui.

Entre temps, il y aura eu beaucoup de galères, entre Dallas, Sacramento, Chicago et la Nouvelle-Orléans… « J’ai traversé beaucoup de choses dans ma carrière, c’est pareil pour tout le monde » note-t-il. Mais la trajectoire n’est pas toujours la même et « RR9 » a eu du mal à suivre la sienne.

« Ça fait 14 ans que je suis là, j’ai eu du succès tôt. J’avais de supers coéquipiers, un super coaching staff, et je pensais que la NBA était comme ça. Et puis évidemment ça a changé lors de ma 10, 11e année. »

La déception des Finals 2010 effacée

« À chaque training camp, tu ne t’attends pas à gagner le titre vu l’équipe que tu as, c’est un état d’esprit différent. » Qui n’est pas forcément fait pour lui. « J’ai pu retrouver ça ici, cette saison en particulier, avec une équipe construite pour le titre dès le premier jour, et on a bouclé la boucle en atteignant notre objectif et notre rêve ».

« Ça faisait longtemps que je n’avais pas été dans cette position, la dernière fois, ça ne s’était pas bien fini » rappelle-t-il. Mais il affirme aussi que ce titre efface le mauvais goût qu’avait laissée la défaite contre Los Angeles en 2010 après avoir mené 3-2. « Pouvoir revenir, connaître ma rédemption et avoir un rôle important dans un titre, c’est vraiment un super sentiment, quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie. J’avais mon fils ici, et j’ai de la chance qu’il soit en âge de comprendre. Il va avoir neuf ans, il a vu son papa devenir champion. Il n’était pas né il y a douze ans. Qu’il soit là, que ma fille me regarde depuis la maison, c’est un sentiment irréel. »