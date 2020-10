Les résultats ne sont pas encore là, mais tout se met en place à Minnesota. Un jeune coach, Ryan Saunders, a pris les commandes de l’équipe pour accompagner un tandem prometteur, D’Angelo Russell et Karl-Anthony Towns. Un « one-two punch » qu’il faudra désormais entourer au mieux, via la Draft, des trades ou la « free agency ».

Sur ce point, Ryan Saunders est resté attentif au travail de ses joueurs en fin de contrat qui seront « une priorité » durant l’intersaison : Malik Beasley, Jordan McLaughlin et Juan Hernangomez.

« Nous sommes évidemment très, très heureux de ce que nous avons pu voir de ces gars » a-t-il déclaré. « Ils continueront à être des priorités. Avec Gersson (Rosas, président des opérations basket), nous travaillons en étroite collaboration, et ce fut un excellent partenariat pour trouver des joueurs qui correspondent à notre agenda, au système, au style de jeu que nous voulons développer et qui peuvent s’adapter à Karl et D’Angelo ».

Encore du pain sur la planche

Sauf improbable séisme, James Johnson devrait activer sa « player option » à 16 millions de dollars et aura un rôle important à jouer dans l’encadrement des plus jeunes, sur et en dehors des parquets.

Restera ensuite à retrouver les terrains pour continuer à faire progresser l’équipe et son leader, Karl-Anthony Towns, dont la saison dernière, impressionnante au niveau statistique, a été perturbée par les blessures.

« Beaucoup des choses qu’il fait sont des choses qu’on ne peut pas enseigner, que ce soit son feeling du jeu, ses capacités et son talent qui sont naturels, donc on doit continuer à ajouter différentes armes en attaque, et utiliser sa polyvalence de différentes façons, » a ajouté Ryan Saunders. « Ça a été l’une des choses décevantes de ne pas avoir pu jouer en fin de saison parce qu’on sentait qu’on allait être capable de faire plus de choses avec les gars qu’on avait récupérés pour l’entourer, mais aussi d’améliorer ses capacités défensives. C’est en tant qu’équipe, dans son ensemble, que nous devons être meilleurs sur le plan défensif ».

Les Wolves n’étaient en effet que la 20e défense de la ligue (111.6 points encaissés sur 100 possessions) et c’est un domaine dans lequel Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell vont devoir faire de gros efforts.