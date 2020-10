Draft 2020 : Minnesota songerait toujours à échanger son premier choix

Même si elle compte des profils intéressants, la Draft 2020 n’a pas de prospect que les scouts et les franchises voient comme de futures « stars », à l’image d’un Zion Williamson l’an passé. Les rumeurs concernant de potentiels échanges parmi les franchises disposant des meilleurs choix sont donc plus que jamais d’actualité.

D’après Kevin O’Connor, c’est notamment une option que considérerait toujours Minnesota et son premier choix.

« Les dirigeants de la NBA disent que les Timberwolves préfèrent échanger leur choix contre un joueur capable d’aider Karl-Anthony Towns et D’Angelo Russell à gagner maintenant », a-t-il écrit sur « The Ringer ».

Fin août, le président des opérations basket de la franchise, Gersson Rosas, avait entretenu le flou quant aux intentions des Wolves, assurant qu’il pensait qu’il y avait « du talent dans toutes les Drafts, mais qu’on ne peut pas les évaluer avant trois ou quatre ans, c’est ce qui rend notre travail particulièrement compliqué ».

Il avait notamment pris la Draft de 2013 en exemple, jugée faible avec Anthony Bennett en premier choix, mais qui comptait dans ses rangs le double MVP en titre, Giannis Antetokounmpo, drafté en 15e position. « C’est notre responsabilité, on doit prendre les bonnes décisions et trouver les bons joueurs ». À la Draft, ou via un trade…