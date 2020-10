Mark Cuban raconte comment il a aidé Delonte West

« J’ai reçu une photo aujourd’hui et il faisait un saut en parachute. Un saut en parachute ! » Mark Cuban est enthousiaste en constatant que Delonte West semble aller mieux. Il y a environ deux semaines, le propriétaire des Mavs était venu en aide à son ancien joueur, dont les images dans les rues de Dallas avaient secoué la toile.

Le dirigeant raconte avoir tenté d’approcher l’ancien joueur NBA plus tôt, sans succès. « Je ne crois pas qu’il était prêt, » pense Mark Cuban. « J’ai vu les images et les gens disant qu’il était à Dallas, à une intersection à environ trois kilomètres de chez moi. Alors j’ai commencé à rouler à sa recherche. »

Il est parvenu à rentrer en contact avec la mère de l’intéressé, grâce à laquelle il a obtenu le numéro de téléphone de Delonte West. Un premier message laissé et pas de réponse pendant plusieurs jours.

« Puis il m’a rappelé et je lui ai dit ‘Delonte, ne bouge pas. Je viens te chercher.’ Et c’est ce que j’ai fait. Je suis allé lui prendre une chambre d’hôtel, je l’ai laissé dormir et je suis allé lui chercher à manger. Je me suis assis là, j’ai attendu avec lui que sa mère arrive. Elle l’a fait monter dans un avion et l’a emmené en désintoxication. »

Direction la Floride donc pour se soigner. « Il fait des progrès, » poursuit le dirigeant. « J’espère juste que ça va continuer. Les deux premières semaines sont difficiles, mais il n’est pas facile de suivre une cure de désintoxication, de faire face à la toxicomanie et la maladie mentale. J’espère qu’il va se battre pour s’en sortir. »