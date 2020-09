Mark Cuban vient en aide à Delonte West

La photo circulait depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, et elle avait à nouveau choquer. On y voyait Delonte West faisant la manche dans la rue pour se nourrir. Bipolaire, l’ancien arrière des Cavaliers et des Mavericks souffre de graves problèmes mentaux, et le voilà SDF dans les alentours de Dallas, et malgré la main tendue par Doc Rivers, Jameer Nelson ou encore Danny Ainge ces dernières années, il a replongé.

Cette fois, on apprend que c’est Mark Cuban qui a décidé de le reprendre en main puisque ESPN annonce que le propriétaire des Mavericks l’a récupéré près d’une station service lundi, et qu’il va s’occuper de lui pour le remettre sur le droit chemin. TMZ rapporte que la famille et les amis de West essaient de l’obliger à suivre une cure de désintoxication dans un établissement spécialisé, et Cuban a proposé de payer le traitement.

Aujourd’hui âgé de 37 ans, West a tourné en carrière à 9.7 pts et 3.6 pds de moyenne, et on ne l’a plus vu en NBA depuis 2012. Depuis il fait hélas régulièrement irruption sur les réseaux sociaux avec des images troublantes et choquantes, comme celle où il était apparu menotté après une bagarre en janvier dernier.