Le MVP de la nuit : Anthony Davis, l’empreinte défensive

Dans un match rugueux, dans lequel le Heat a fait un énorme travail pour couper la relation LeBron James – Anthony Davis, l’étincelle offensive est venu des « role players » pour les Lakers, souvent bloqués sur demi-terrain.

Précieux, Kentavious Caldwell-Pope (15 points, 5 passes) aurait pu être le MVP de la nuit, mais l’impact défensif de « Unibrow » nous semble difficile à occulter. Même s’il a été plutôt bien limité offensivement (22 points à 8/16 au tir), le Heat combattant toutes ses prises de position puis l’obligeant systématiquement à partir sur sa main gauche, avant de multiplier les aides, il a tout de même réussi quelques tirs précieux, dont ce 3-points qui tue le match.

Mais c’est donc surtout son impact défensif qui est à noter. Après la démonstration de Jimmy Butler au match précédent, Frank Vogel a décidé de placer Anthony Davis sur l’arrière/ailier floridien, et ça a fonctionné.

Monstrueux d’activité défensivement, « AD » a toutefois d’abord laissé quelques ouvertures à son adversaire (4/4 en premier quart-temps face à lui pour le joueur du Heat) avant de réussir à contenir les pénétrations de Jimmy Butler par la suite (1/7 le reste du match), tout en contestant les déplacements de Tyler Herro et Duncan Robinson le long de la ligne à 3-points, mais aussi en aidant sur Bam Adebayo et Jae Crowder.

Un vrai travail de sape qui se voit assez mal dans la ligne statistique (22 points, 9 rebonds, 4 passes, 4 contres et 1 interception) mais qui se ressent au +/- puisque Anthony Davis affiche le meilleur (+17) et de loin, parmi tous les acteurs du match. Derrière, Rajon Rondo et Kentavious Caldwell-Pope sont à +8, quand LeBron James est à -2 !

« C’est pour ça qu’il est le meilleur défenseur de la saison », lâchait d’ailleurs le « King » sur son coéquipier, qui n’a pourtant pas remporté le trophée, Giannis Antetokounmpo le devançant, mais qui a prouvé son impact. Quant à son 3-points « dagger », il a permis au quadruple MVP de laisser exploser sa joie. « C’était une action extrêmement importante, un moment extrêmement important. Pas seulement pour AD, mais également pour le club. »