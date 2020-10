Jae Crowder, un guerrier qui n’a pas peur de défendre sur Anthony Davis

Si les Lakers ont perdu le Game 3, c’est en partie à cause de la prestation en demi-teinte d’Anthony Davis (15 points à 6/9 aux tirs, 5 petits rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions en 33 minutes), et donc de la défense du Heat sur l’intérieur, qui a déjoué dès le début de match entre balles perdues et fautes.

Pourtant Miami fait sans son arme n°1 face à « AD », Bam Adebayo. Mais la défense de zone, avec Kelly Olynyk, Jimmy Butler, Andre Iguodala ou Jae Crowder l’a gêné en début de match. Ce dernier insiste aussi sur un aspect qui découle de la défense individuelle également proposée par Miami et qui a empêché le Laker de prendre confiance.

« C’est évidemment un super scoreur et tu veux lui compliquer la vie le plus possible. J’ai le sentiment qu’on a moins défendu en zone lors du Game 3 que lors des précédents matchs, ce qui permet de le contrôler un peu au rebond offensif » souligne-t-il avec à l’esprit ses 8 prises offensives de « Unibrow » lors du Game 2.

« On veut lui enlever ça. On sait qu’il peut scorer mais on lui avait donné des points en deuxième chance qu’on ne voulait pas lui laisser. On voulait lui enlever ça et mettre autant de joueurs que possible autour de lui pour que chaque ballon, chaque isolation, chaque tir soit aussi compliqué que possible. »

Un mission pour le musculeux floridien, qui lui rend dix centimètres. « J’accepte juste le défi. Que je l’aime ou pas, ça n’a pas d’importance, je le prends. C’est dur pour tout le monde dans cette ligue, mais je suis prêt à le faire. Je fais partie des gars qui l’acceptent et j’essaie de faire de mon mieux pour compliquer la vie (d’Anthony Davis). Je sais que je ne vais pas le stopper ou l’empêcher de mettre des tirs, mais je peux le faire travailler, essayer de le fatiguer sur l’ensemble de la partie. Accepter le challenge et compliquer la vie, c’est mon état d’esprit. »