Quand Anthony dévisse

Anthony Davis restait sur deux matchs de mammouth pour ses deux premières matchs des Finals, et en l’absence de Bam Adebayo, il y avait de fortes chances pour que l’intérieur poursuive sa démonstration dans le Game 3.

C’est tout l’inverse qui s’est produit. Anthony Davis a débuté son match comme dans un cauchemar, avec quatre balles perdues et deux fautes personnelles dans la foulée sur les huit premières minutes du match (9-22). Une entrée en matière qui a considérablement changé la donne, AD ayant fini la partie avec 15 points (à 6/9 aux tirs), 5 petits rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions en 33 minutes.

« Ça a eu un impact, » a-t-il avoué après la rencontre. « J’en ai pris deux très tôt, puis j’ai vite pris la troisième. Ça enlève l’agressivité à laquelle je suis habituée des deux côtés du terrain, et ces gars aiment provoquer des passages en force, et vous savez, provoquer des fautes offensives. Ça a un peu baissé mon agressivité. Je dois encore m’améliorer et trouver des moyens d’influencer le jeu des deux côtés du parquet, mais ça m’a vraiment sorti de mon match et a mis un peu trop de pression sur les autres ».

La défense a également pris l’eau

La star des Lakers a également pointé du doigt le manque de communication de son groupe en défense, causé en partie par de mauvaises habitudes prises sur les deux premiers matchs, durant lesquels les hommes de Frank Vogel n’ont pas eu à défendre dur pour l’emporter en fin de rencontre. Cette fois, Miami a rapidement pris confiance, et a fait payer les errements défensifs de son adversaire au prix fort.

« On ne se parlait simplement pas en défense, » a-t-il ajouté. « On s’est retrouvés dans la confusion sur pas mal de choses. Ils ont eu des tirs ouverts à 3-points qu’ils ont manqués au début et qu’ils ont mis sur la fin. On a laissé Jimmy finir trop de fois sur sa main forte, finir près du cercle, aller chercher la faute en prime, ou aux lancers. On a laissé cette équipe aller au cercle sans le moindre contact. Notre aide n’était pas présente ce soir. Il y a eu trop de problèmes de communication, et je pense que ça vient aussi des deux premiers matchs. Sur la fin, lors des deux premiers matchs, on avait une bonne avance. Et même si ça ne nous a pas coûté, on a mal défendu. Cette fois, ils nous l’ont fait payer ».

Comme LeBron James, Anthony Davis prend sa part de responsabilité dans cet échec et sait déjà ce qu’il doit faire pour ramener les Lakers dans le droit chemin, être à nouveau lui-même.

« Ça va aller pour moi. Je dois juste être meilleur, et comme je l’ai dit, des deux côtés du terrain. Éviter les fautes, apporter de l’énergie à l’équipe. L’équipe se repose sur moi pour amener cette énergie au début du match. Donc je dois faire mieux. Mais ce n’est qu’une défaite. On est toujours devant dans la série. On va revoir le match et voir où je peux m’améliorer, des deux côtés du parquet, voir comment on peut s’améliorer en tant qu’équipe et revenir pour jouer un bien meilleur Game 4 que celui de ce soir ».