Shane Battier se souvient à quel point la défaite en Finals 2011 avait touché LeBron James

Après la large victoire des Lakers dans le Game 1 des Finals, LeBron James avait pesté sur l’attitude de Los Angeles en dernier quart-temps. Les joueurs de Frank Vogel avaient le contrôle total sur la rencontre et ce petit relâchement (sans conséquences) avait déplu à l’ailier des Lakers.

Pourquoi ? Parce que cela avait ravivé chez lui un souvenir douloureux : le Game 2 des Finals 2011 contre les Mavs.

« Dwyane Wade a rentré un tir à 3-points juste devant leur banc », avait raconté la star des Lakers. « Je crois qu’on s’était retrouvé avec 13 ou 17 points d’avance avec ce tir. À partir de ce moment-là, Dallas avait enchaîné une séquence de malade qui s’était terminé sur un lay-up main gauche de Dirk Nowitzki pour voler le match. Encore aujourd’hui, ça me fait mal. »

Shane Battier, qui a signé en Floride après ces Finals perdues par le Heat, ne peut que confirmer l’impact qu’a eu cette défaite, et la perte de la série dans la foulée, sur LeBron James et l’équipe.

« Je n’ai jamais connu une équipe aussi affamée. Jamais », déclare le double champion NBA à The Undefeated. « Dès le premier jour de mon arrivée, je me suis dit : ‘Bon sang, ces gars sont furieux’. Et pas seulement les joueurs, mais aussi Pat Riley, Erik Spoelstra, les gars de la vidéo. C’était un avantage. »

Et cette sensation va vite se confirmer puisque la saison débute le 25 décembre 2011 avec des retrouvailles à Dallas.

« Je n’oublierai jamais le match de Noël, après le lockout. C’était la cérémonie du titre. Les Mavericks ont eu leur bague de champion et nous, on attendait derrière. Personne ne parlait, on voulait simplement y aller. On a gagné de 30 ou 40 points (de 11 points en réalité, mais l’écart était monté à 35 points). Et là, j’ai compris qu’on allait gagner le titre cette saison-là. » Ce qui sera effectivement le cas, six mois plus tard, contre le Thunder.