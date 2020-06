Le 21 juin 2012, LeBron James décroche son premier titre NBA

Un an et neuf jours après la défaite contre les Mavericks, LeBron James allait enfin toucher au but. En menant 3-1, le Heat avait la main sur les Finals face au Thunder de Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden.

Et pour ce match du couronnement, « King James » n’a pas fait les choses à moitié. En compilant 26 points, 13 passes décisives et 11 rebonds à Miami, il avait dominé Oklahoma City (victoire 121-106) avec sa puissance près du cercle et sa maîtrise dans les airs.

Depuis la demi-finale de conférence contre les Pacers, LeBron James était en total contrôle avec sa technique, son physique et son mental surtout. Il avait accumulé les grosses performances dos au mur, éteint les Celtics dans le Game 7 de la finale de conférence et ses Finals avaient été à la hauteur de son statut de MVP de la saison régulière.

LeBron James aura mis le monde à ses pieds en 2012

Avec 28.6 points, 10.2 rebonds et 7.4 passes de moyenne, il est l’indiscutable MVP des Finals, un an après l’énorme échec contre Dallas.

« Mon rêve est devenu réalité et je ne me suis jamais senti aussi bien », expliquera-t-il après la rencontre. « Neuf ans après ma Draft, je peux enfin dire que je suis champion. J’ai suivi le bon chemin, je n’ai pas pris de raccourci. J’ai travaillé, je me suis impliqué et ça paye. C’est un grand moment pour moi. Je voulais devenir champion un jour, je ne savais pas quand cela allait arriver, mais j’ai bossé pour. »

MVP de la saison régulière, champion et MVP des Finals, LeBron James finira cette année 2012 avec une deuxième médaille d’or olympique autour du cou à Londres.

Dominateur comme jamais, il sera d’ailleurs sacré « Sportif de l’année » par le magazine Sports Illustrated.