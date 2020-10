Adidas : les premières images de la Harden Vol.5 ont fuité

Un peu plus d’un an après la présentation de la Harden Vol.4, celle qui va lui succéder vient de fuiter. Et l’influence des collaborations avec Kanye West ou Pharrell Williams continue de se faire sentir sur les gammes d’adidas.

Pas de grosse surprise, puisque la ligne reste basse, complètement dans la lignée de tous les modèles Harden. On en sait peu sur les technologies, mais la mousse Boost, absente l’an dernier, semble faire son retour pour l’amorti.

La première teinte propose une base blanche avec de nombreuses touches de couleur. Cela rappelle certaines créations de Pharrell pour la marque.

Pas d’informations pour le moment sur la date de sortie de cette Harden Vol.5.

