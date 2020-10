Pour Jimmy Butler, le rebond est la clé

S’il le faut, Jimmy Butler est prêt à jouer 48 minutes lors du prochain match. « Si vous me garantissez une victoire en jouant autant, je prends », lâche l’ailier du Heat, qui a déjà joué… 45 minutes cette nuit.

La gestion du temps de jeu de la vedette floridienne ne sera évidemment pas le seul enjeu de cette troisième rencontre, déjà décisive pour le Heat s’il veut rester au contact des Lakers.

À l’instar de son coach, Erik Spoelstra, Butler sait que son équipe n’entend rien lâcher. « On n’abandonne jamais, lance-t-il à ceux qui pensent que la série est jouée. Nous allons nous battre jusqu’au bout. Ce n’est pas terminé. On est juste à 0-2, donc on doit faire quelque chose de spécial. Nous en sommes capables et je ne voudrais pas être au combat avec d’autres gars que ceux que nous avons. »

Voilà pour l’état d’esprit général. Plus concrètement, l’ancien joueur des Sixers pointe du doigt un secteur précis où son équipe doit mieux faire : le rebond.

« Je pense que nous n’avons pas encore réussi à prendre du rebond. Quand vous donnez à des adversaires deux ou trois tirs pour mettre dedans, ça finit par rentrer. J’apprécie nos tirs en attaque. On génère suffisamment de points, peut-être qu’on devrait revenir un peu mieux en défense, commettre un peu moins de fautes. Mais le plus important, c’est le rebond. »

Les Lakers dominent en taille

Après avoir largement perdu la bataille dans ce secteur lors du game 1 (36 rebonds contre 54 aux Lakers), le Heat a encore été dominé cette nuit. Le différentiel le plus conséquent se situe au niveau des prises offensives : 16 aux Californiens contre 6. Los Angeles a ainsi shooté à 97 reprises contre seulement 71 pour le Heat.

Prenant régulièrement le dessus sur Kelly Olynyk physiquement, Anthony Davis s’est régalé avec 8 prises. On a aussi vu LeBron James imposer ses muscles alors que deux joueurs adverses tentaient de le contenir. « Peut-être qu’on doit juste jouer beaucoup plus dur », suppose Butler. Peut-être aussi que l’absence de Bam Adebayo, le meilleur de l’équipe dans le secteur avec 11 rebonds par match, n’a pas aidé.

« Dans les moments de vérité où nous avions des occasions de recoller, cela se terminait par un rebond offensif ou quelque chose près du panier, remarque son coach. Mais si on veut quelque chose suffisamment fort, on trouve un moyen de surmonter le problème. Ils sont grands et Anthony Davis est un joueur d’élite. On doit évoluer à un autre niveau. C’est ça l’essentiel. »

« Comme je l’ai dit au début de cette série, on doit jouer à la perfection pour battre ces gars. On ne l’a pas encore fait et si on ne le fait pas bientôt, ça ne va pas être beau à voir », termine Butler.