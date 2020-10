Sans surprise, les Lakers font le break face à un Heat très diminué

Avec Meyers Leonard et Tyler Herro titulaires à la place des Bam Adebayo et de Goran Dragic, tous deux blessés, Miami fait une entame correcte grâce notamment à deux tirs de loin de Leonard et de Herro. Cependant, l’absence d’Adebayo se fait déjà fortement ressentir. Les Lakers marquent 12 de leurs 14 premiers points dans la peinture et poussent la balle dès que possible en transition (14-8). Erik Spoelstra répond alors en lançant sa zone 2-3 pour barricader l’accès au cercle et forcer L.A. à tirer de loin.

À l’image d’une tranche de Kentavious Caldwell-Pope, les Lakers reviennent dans leur standard d’adresse (33% de loin) mais conservent la main mise sur le match. Leur activité et la vista de LeBron James leur permettent de prendre à revers la défense floridienne. De l’autre côté, le manque de menaces offensives et d’adresse pour le Heat leur rend la tache bien difficile. Ils parviennent ceci dit à rester en embuscade après un quart-temps (29-23).

LeBron James et Rajon Rondo accélèrent

LeBron James monte alors son intensité pour permettre aux Lakers de faire le break. Le King fait mouche de loin et marque avec la faute face à Iguodala alors que ses coéquipiers punissent Miami au rebond offensif pour les mettre à -13 (40-27). Le Heat se ressaisit toutefois. Il profite de l’absence de pivot sur le terrain côté L.A. pour forcer les Lakers à arroser de loin et, à l’image de Jimmy Butler, Miami attaque le cercle et va chercher des points sur la ligne des lancers-francs pour revenir à quatre longueurs (47-43).

Malgré le sursaut du Heat, les champions de la conférence Ouest ne sont pas inquiétés. Ils déroulent leur jeu, prennent un nombre record de tirs de loin lors de la première mi-temps, avec 27 tentatives (dix de plus que Miami), et continuent de dominer à l’intérieur de l’arc. La défense de Miami laisse Rajon Rondo (16 points, 10 passes) envoyer Anthony Davis et LeBron James au alley oop, avant de finir un coast-to-coast sans la moindre résistance de Tyler Herro. À la pause, les Lakers sont à 85% de réussite à 2-points, comptent 30 points dans la raquette, et ont marqué trois 3-points de plus que leur vis à vis (68-54).

Kelly Olynyk et Tyler Herro tiennent la dragée haute à Anthony Davis

Relativement discret jusque là, Anthony Davis entame le troisième quart temps en mode Kevin Durant. L’intérieur enchaine deux tirs à mi-distance sur Leonard et Crowder, un tir de loin sur Olynyk, et un floater en mouvement indécent pour un joueur de sa taille pour enfoncer le clou (82-64). Alors que Spoelstra prend un temps-mort, Davis s’assoit sur le banc des Lakers avec 24 points à 11 sur 12 aux tirs !

Jimmy Butler, maladroit mais agressif, continue de porter l’attaque du Heat sur ses épaules avec déjà dix passes décisives mais c’est bien en défense que le bât blesse. Miami n’a aucune réponse pour Anthony Davis, laisse des rebonds offensifs à la pelle, et Rajon Rondo sanctionne de loin… Mais le Heat parvient toutefois à rester en embuscade grâce au duo… Kelly Olynyk – Tyler Herro (17 points). Les deux joueurs font parler la poudre lors des cinq dernières minutes de cette troisième période avec 16 points et, aussi dingue que cela puisse paraitre, Miami n’est qu’à -10 avant la dernière ligne droite (93-83) !

Miami part de trop loin

LeBron James et Los Angeles tentent de repartir de l’avant mais à l’image d’un Danny Green refroidi, ils ne mettent plus dedans face à une défense de Miami beaucoup plus active. Les hommes de Spoelstra, en revanche, continuent sur leur lancée. Jimmy Butler agresse la défense californienne et va provoquer des fautes mais malheureusement pour le Heat, ils ratent plusieurs occasions de mettre la pression sur leur adversaire (113-103).

Les deux défenses prennent le dessus dans ce dernier quart-temps et ça fait le jeu des Lakers. Le Heat continue de courir après le score mais ne grignote pas son retard. Ce sont finalement deux nouveaux rebonds offensifs de James et de Davis suivis d’une passe décisive de Rondo qui scellent l’issue du match. Miami a tout donné en deuxième mi-temps mais n’a jamais pu mettre le doute dans l’esprit des Lakers.

Pour la première fois de sa carrière LeBron James mène 2-0 dans une finale NBA. Est-ce que Miami va pouvoir réagir ? Réponse dimanche.