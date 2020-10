Bam Adebayo pense être de retour pour le Game 3

Avec lui, c’était déjà compliqué pour le Heat mais, sans lui, ça devient quasiment mission impossible. Déjà touché à l’épaule depuis la finale de conférence, Bam Adebayo a aggravé sa blessure lors d’un contact avec Dwight Howard lors du Game 1 des Finals, se plaignant également du cou suite à l’action.

De quoi l’empêcher de prendre part au Game 2, encore dominé par Los Angeles (124-114). Mais le All-Star a bien l’intention de revenir sur le parquet pour le prochain match.

« Oui, je pense que je serai de retour dans le cinq majeur », confie-t-il à Yahoo! Sports. « Je me sens mieux. Je pense que je jouerai. » Mais ça ne dépend pas que de lui car Erik Spoelstra confiait que Bam Adebayo, mais également Goran Dragic, avaient fait le forcing pour disputer le Game 2, mais que le staff du Heat avait refusé.

« On a besoin de ces gars, on veut ces gars sur le terrain avec nous, mais c’est plus grand que le basket », explique de son côté Jimmy Butler après la rencontre. « On veut qu’ils aient une longue carrière et quand ils reviendront dans la série, on veut qu’ils soient prêts. »

Hors de question de se précipiter, même si Bam Adebayo est prêt à tout donner pour renverser la série.

« Il faut jouer avec un sentiment de désespoir », conclut-il. « C’est ce que j’ai vu. Il faut qu’on soit l’équipe désespérée et qu’on démarre avec beaucoup d’énergie. Je suis confiant dans notre capacité à pouvoir changer les choses. Il faut juste continuer de se battre. C’est ce qu’on a fait toute la saison. »