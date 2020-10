Alors que Jerry Colangelo et USA Basketball sont dans le flou pour préparer les Jeux olympiques 2021 puisque aucune information sur la prochaine saison n’est encore confirmée, Adam Silver a déjà donné une piste.

Pour l’instant, la saison 2020-2021 devrait commencer soit à Noël, soit en janvier 2021. En conséquence, la fin de saison va sans doute entrer en conflit avec les JO de Tokyo, annoncés entre le 23 juillet et le 8 août 2021.

Certains avaient imaginé une pause de la saison NBA pour permettre aux joueurs américains et internationaux de se rendre au Japon. Une piste qui semble écartée par le patron de la NBA.

« On va y réfléchir, mais je pense que c’est peu probable », a assuré Adam Silver avant le Game 2 des Finals. « Car cela n’implique pas seulement le moment de la compétition à Tokyo. Il y a un training camp avant et du repos nécessaire après. »

« La période actuelle est extraordinaire, toutes les règles classiques ont sauté et tout le monde va devoir s’adapter »

La saison NBA ne serait donc pas arrêtée pour quinze jours mais pour plusieurs semaines, ce qui entraînerait une nouvelle saison à rallonge pour les joueurs puis un nouveau retard conséquent pour la saison 2021-2022.

Sans oublier les matches de qualification pour les Jeux olympiques que doivent disputer certaines nations l’été prochain (fin juin – début juillet), et notamment l’équipe canadienne qui compte de nombreux joueurs en NBA et qui est dirigée par Nick Nurse, le coach des Raptors. On peut également ajouter la Grèce de Giannis Antetokounmpo ou la Slovénie de Luka Doncic.

Comme Jerry Colangelo le disait, « il y a beaucoup de questions et peu de réponses » et il va falloir attendre de connaître les dates de la prochaine saison pour commencer à imaginer l’organisation des sélections internationales. Et pour Adam Silver, Team USA ne sera pas la plus à plaindre…

« On a tellement de grands joueurs, qu’on sera capable d’avoir une équipe compétitive », annonce le patron de la NBA. « Je suis davantage inquiet pour les équipes internationales car certains de leurs meilleurs joueurs évoluent en NBA. S’ils ne sont pas avec leur sélection nationale, la différence sera énorme. Ceci étant dit, même si on commence à planifier les choses, à quoi va ressembler le monde d’ici l’été prochain ? La période actuelle est extraordinaire, toutes les règles classiques ont sauté et tout le monde va devoir s’adapter. »