Avec la prochaine saison dans le flou, Jerry Colangelo et Team USA sont en difficulté pour préparer les Jeux olympiques

Même s’il est très périlleux de faire des pronostics sur les prochains mois, pour l’instant, on se dirige vers un début de saison 2020/2021 en janvier. Dès lors, les playoffs et les Finals de la saison prochaine pourraient se terminer juste avant ou pendant les Jeux olympiques de Tokyo, disputés entre le 23 juillet et le 8 août 2021.

Dès lors, comment organiser la sélection nationale qui sera chargée de défendre les trois dernières médailles d’or remportées aux J.O (2008, 2012, 2016) ? Le patron de USA Basketball, Jerry Colangelo, n’a pas les réponses.

« On m’a dit que LeBron James voulait jouer les Jeux olympiques, mais personne ne peut s’engager actuellement, vu les circonstances », explique-t-il à Basketball News. « On parle d’une reprise après le 1er janvier et comme la saison NBA dure 170 ou 171 jours, sur le papier, c’est compliqué. J’ai eu au téléphone Mark Tatum (le bras droit d’Adam Silver) pour parler de ça et il m’a dit que toutes les possibilités étaient sur la table. Mais les choses évoluent quotidiennement. J’aimerais faire des plans, mais je ne peux pas. »

« Quand la NBA aura bloqué une date pour sa reprise et pour ses playoffs, alors on en saura plus. Il y a beaucoup de questions et peu de réponses »

Team USA pourrait-elle être privée de ses meilleurs éléments au Japon ?

« Si la saison NBA se déroule en même temps que les Jeux olympiques, j’aurais peut-être la possibilité de prendre des joueurs parmi les 14 équipes non qualifiées pour les playoffs », annonce Jerry Colangelo. « Puis, au fur et à mesure des playoffs, d’autres joueurs seront disponibles. Le problème c’est que le CIO demande d’annoncer en amont un effectif de 12 joueurs. Avec la pandémie, on espère que certaines règles seront mises de côté. Je suppose que les gens seront raisonnables et trouveront une sorte de programme qui fonctionne. »

Dans ces conditions, il ne sera pas facile de monter un effectif clair et compétitif. Et ce brouillard ne concerne pas uniquement les joueurs.

« Prenez le coaching staff », ajoute le patron de USA Basketball, alors que les coaches ont récemment évoqué cette situation. « Gregg Popovich, Steve Kerr et Lloyd Pierce sont tous en NBA. Seront-ils disponibles ? On est seulement certain que Jay Wright (de Villanova en NCAA) en aura terminé avec sa saison. Mais c’est pareil pour le staff médical ou les préparateurs physiques. On veut aligner la meilleure équipe possible, mais je vais devoir faire avec les cartes qu’on va me donner. Quand la NBA aura bloqué une date pour sa reprise et pour ses playoffs, alors on en saura plus. Il y a beaucoup de questions et peu de réponses. »