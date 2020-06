Pour Steve Kerr ou Nick Nurse, il est beaucoup trop tôt pour penser aux JO de Tokyo

La reprise à Disney World, un court intermède jusqu’à la prochaine saison, avant les Jeux olympiques de Tokyo…

Après la pause imposée par le Covid-19, tout risque de très vite s’enchaîner pour les basketteurs NBA, dont les organismes vont être mis à rude épreuve pour rattraper le temps perdu. Désormais assistant de Gregg Popovich au sein de Team USA, Steve Kerr rappelle néanmoins que les JO 2021 ne sont pas du tout la priorité actuelle.

« Croyez-le ou non, je n’ai pas eu une seule conversation avec Pop à ce sujet », explique le technicien des Warriors. « Et la raison est que nous ne savons rien. Nous parlons presque tous les jours depuis deux semaines et avant cela, nous nous parlions une fois toutes les deux ou trois semaines. Donc, nous n’avons même pas eu une seule conversation à ce sujet parce qu’il n’y a simplement rien à dire. »

Les Warriors déjà en vacances, Steve Kerr a de toute façon du temps pour faire le point avant la prochaine saison.

Pour Nick Nurse, entraîneur des Raptors et de l’équipe du Canada, si c’est aussi flou, ça risque par contre d’être beaucoup plus compliqué à gérer, surtout que son groupe va devoir passer par le tournoi de qualification olympique, prévu par la FIBA du 29 juin et 4 juillet 2021. La saison NBA sera-t-elle alors terminée ?

« C’est compliqué, voilà ce que je peux dire de mieux », confirme le coach. « Je n’en sais pas assez pour vous dire à quoi ressemblera la prochaine saison. Je ne sais pas. Quand est-ce que ça va commencer ? Je pense qu’ils parlent de la repousser, mais je ne sais pas s’ils vont jouer davantage de matchs rapprochés. Je ne pense pas, c’est une chose qui satisfait tout le monde, qu’ils continuent à les étaler et à réduire les back-to-backs et toutes ces choses. »

Sauf que si la NBA ne condense pas son calendrier, la campagne va forcément empiéter sur l’été…

« S’ils font cela (continuer à réduire les back-to-backs), alors ça va forcément se superposer avec les JO, ou presque, n’est-ce pas ? Il y a beaucoup d’éléments sur lesquels je n’ai pas de vision claire », conclut-il.