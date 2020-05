JO de Tokyo 2021 : la FIBA dévoile les nouvelles dates des tournois de qualification

Après le report des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 (du 23 juillet au 8 août 2021), restait à acter celui des TQO. En accord avec le Comité International Olympique, la FIBA a confirmé les nouvelles dates. Les tournois se dérouleront ainsi entre le 29 juin et le 4 juillet 2021.

Les quatre TQO auront lieu au Canada, en Croatie, en Lituanie et en Serbie, et regrouperont 24 équipes nationales. Seuls les vainqueurs seront qualifiés pour les JO de Tokyo.

À Belgrade, la Serbie défiera, dans le groupe A, la Nouvelle-Zélande et la République dominicaine. Les deux premiers du groupe affronteront les deux premiers du groupe B, composé de l’Italie, du Sénégal et de Porto-Rico. Il y aura ensuite une finale dont le vainqueur obtiendra sa place pour Tokyo.

Même chose pour la Lituanie, dans la poule A de la Corée du Sud et du Venezuela à Kaunas, même s’il faudra ensuite croiser avec la Slovénie de Luka Doncic, la Pologne et l’Angola. À Split, la Croatie se retrouve de son côté avec la Tunisie et le Brésil, l’autre groupe étant formé de l’Allemagne, de la Russie et du Mexique.

Par contre, le Canada sera en danger, même à domicile, car il y a la Grèce et la Chine dans le groupe A à Victoria, ainsi qu’un croisement avec la République tchèque, l’Uruguay et la Turquie.

Pour rappel, le Japon, le Nigeria, les États-Unis, l’Argentine, l’Iran, la France, l’Espagne et l’Australie sont déjà qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo.