Un calendrier de 82 matchs ultra condensé pour la prochaine saison en NBA ?

Il va visiblement falloir sortir le chausse-pied pour la NBA, en vue de la préparation de la saison prochaine. La ligue avait ainsi surpris le syndicat des joueurs en prévoyant le début de la campagne 2020-2021 pour le 1er décembre.

Il faut dire qu’avec un possible Game 7 des Finals le 12 octobre, tout va très bien s’enchaîner.

Mais avec les Jeux olympiques de Tokyo, prévus du 23 juillet au 8 août 2021, la NBA ne veut pas non plus trop étirer sa saison et Travis Schlenk, le GM des Hawks, a confié lors d’une conférence de presse que la ligue étudiait la possibilité de condenser le calendrier, afin de faire jouer les 82 matchs habituels de la saison régulière à chaque club, malgré un démarrage retardé. Afin de finir à des dates habituelles, en juin.

Cela voudrait donc dire beaucoup plus de back-to-backs et de séries de quatre matchs en cinq jours, qu’Adam Silver essayait pourtant de réduire ces dernières saisons.

Reste à voir désormais la réponse du syndicat des joueurs, déjà inquiet par la durée de l’intersaison…