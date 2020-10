Erik Spoelstra : « La richesse de notre effectif est l’une de nos forces »

« On doit passer en revue le plan A, le plan B, le plan C. » Erik Spoelstra ne sait pas encore précisément quelle méthode il va devoir employer pour la deuxième rencontre de cette finale NBA. Cette période de flottement est liée à la présence toujours incertaine de deux de ses joueurs majeurs, Bam Adebayo et Goran Dragic.

« Il s’agit simplement de chercher des solutions et d’essayer de livrer une meilleure version de notre jeu contre un adversaire de qualité, » résume le technicien. « Nous savons tous que nous devons jouer beaucoup mieux que (lors du Game 1) à tous les niveaux. »

Quelles « solutions » donc ? « Vous savez, à ce stade, tout le monde est sur le pont, et ce n’est pas comme si les gars qui pourraient se glisser dans la rotation n’avaient jamais joué auparavant. Ces gars ont confiance en eux et ont joué un rôle significatif pour nous tout au long de l’année. Notre richesse est l’une de nos plus grandes forces. Nous l’avons utilisée tout au long de la saison. »

Kendrick Nunn de retour dans le cinq ?

Il est vrai que le banc du Heat, sans être le plus mobilisé, a été l’un des plus productifs de la ligue sur le plan offensif durant la saison régulière. Un banc largement boosté par Goran Dragic justement qui, depuis les playoffs, a retrouvé une place de titulaire.

L’autre point positif, selon le coach, est que tous les joueurs, y compris ceux à plus faible temps de jeu, ont pu s’entraîner davantage dans la « bulle », en raison de l’absence de déplacements. « On verra qui sera disposé à jouer et faire les ajustements en conséquence », déduit Erik Spoelstra.

Au regard de ses rotations sur le Game 1, le plan B reviendrait logiquement à mobiliser Kendrick Nunn, à qui Goran Dragic a piqué la place dans le cinq et qui sort de sa meilleure production en playoffs, ainsi que Kelly Olynyk.

« On les voit jouer extrêmement bien à l’entraînement, » décrit le coach. « Je l’ai dit l’autre soir, d’un point de vue humain, Nunn a dû passer par le Covid et il est arrivé avec 25 jours de retard. C’est une réalité, on a de l’empathie pour lui. On a confiance en lui. Il ne s’est pas apitoyé sur son sort. Ce n’est pas comme ça qu’il en est arrivé là. C’est un grand compétiteur. Il a dû surmonter beaucoup de choses, et il a été une vraie arme cette année. […] J’aime le voir travailler et cocher toutes les cases pour être sûr qu’il soit prêt quand l’occasion se présente. »

Cette deuxième manche sera peut-être l’occasion ou jamais.