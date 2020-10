C’est vraiment le pire scénario qui s’est dessiné lors du Game 1 des Finals pour le Heat, avec cette large défaite et l’accumulation de blessures. Si l’entorse de Jimmy Butler n’est pas trop grave, Miami vient par contre d’annoncer que Bam Adebayo et Goran Dragic étaient « incertains » pour le Game 2, demain soir.

Le Slovène est ainsi victime d’une déchirure du fascia plantaire mais selon l’AP, il veut tenter de jouer demain.

Pour l’intérieur, c’est plus compliqué car en plus de sa blessure à l’épaule, qu’il traîne depuis la série face aux Celtics, il est désormais touché au cou, comme l’a avoué Erik Spoelstra, et c’est forcément une mauvaise nouvelle.