Il n’était pas rentré en jeu lors des trois précédentes sorties de son équipe. Cette nuit, Kendrick Nunn a eu sa chance et a pu scorer quasiment… autant de points que son cumul jusqu’ici en playoffs. Ses 20 minutes de jeu sont surtout liées à la tournure des événements pour le Heat.

Lorsque l’arrière a fait son apparition, au milieu du troisième quart-temps, son équipe était déjà menée de 30 points. Ce « garbage time » précoce ne l’a pas démotivé, bien au contraire. Avec ses 18 points (8/11), 5 rebonds et 2 passes, évidemment son meilleur match en playoffs, il a permis à Miami de réduire un peu la facture finale.

« Lorsqu’on t’appelle, tu dois être prêt à jouer, » lâche classiquement l’intéressé, qui a fini avec un ratio +/- de +8. « Je n’avais pas joué depuis quelques matches mais cela ne veut rien dire. Une fois sur le parquet, je suis de retour en jeu comme si je n’avais rien manqué. J’ai toujours cette mentalité et je reste toujours prêt. »

Une attitude et un effort logiquement appréciés par Erik Spoelstra, selon qui Solomon Hill, Kelly Olynyk et lui savent rester professionnels pour répondre présent à chaque instant.

Jimmy Butler prône son retour dans la rotation

« On va toujours le soutenir, » complète Jimmy Butler. « Ce sont des playoffs compliqués pour lui. D’un point de vue humain, on veut qu’il soit là, qu’il joue correctement et selon notre situation, on pourrait utiliser ce boost offensif. Il faut défendre sur lui, il est très doué. »

Ses 15 points de moyenne en saison régulière, et sa deuxième place au classement du Rookie de l’année, sont là pour le rappeler. Avec lui, à l’instar de Tyler Herro, une explosion offensive est vite arrivée. « On ne peut pas laisser ces gars rentrer et prendre trop de confiance, » remarque à ce sujet Anthony Davis. « On a l’impression que ça a été le cas avec Kendrick Nunn. C’est un joueur talentueux mais si on veut gagner le titre, on doit mieux faire. »

À voir si ces 20 minutes peuvent convaincre son coach de le relancer dans la rotation au cours de ces finales. « Il connaît les systèmes et on dirait qu’il va intégrer cette rotation, je l’espère bien, car il a définitivement montré ce dont il était capable sur la grande scène ce soir », affiche Jimmy Butler.