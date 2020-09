Ja Morant remporte haut la main le trophée de Rookie de l’année

Alors que les playoffs battent leur plein dans la bulle d’Orlando, la NBA continue sa distribution de récompenses de fin de saison. Après le meilleur défenseur attribué à Giannis Antetokounmpo, ou la meilleure progression à Brandon Ingram, c’était le rookie de l’année qui était à l’honneur et, sans surprise, c’est Ja Morant qui remporte la mise.

Et comment ! Le meneur des Grizzlies (498 points) devance très largement Kendrick Nunn (204 points) et Zion Williamson (140 points) au classement final, ayant récolté 99 des 100 premières places attribuées par les votants.

Il faut dire qu’avec ses 17,8 points et 7,3 passes (n°1 des rookies dans les deux catégories), Ja Morant n’a pas laissé beaucoup de choix. Insaisissable avec ses changements de rythme et une vélocité hors-du-commun, l’ancien de Murray State a surtout porté ses Grizzlies jusqu’aux portes des playoffs, littéralement, avec ce match de « play in » perdu face aux Blazers.

99% de première place !

« C’est un grand honneur », a réagi le joueur. « J’ai beaucoup travaillé, jour après jour. Ce voyage a été difficile mais bon, ça finit par payer. J’ai encore beaucoup de travail à faire mais pour des gamins comme moi qui ne sont pas beaucoup recrutés, ça donne de l’espoir. »

Morant a également profité de sa plateforme sur la chaîne TNT pour recadrer le seul votant qui ne l’a pas classé premier. « Je lui dédicace un message direct pour le remercier car ça me motive encore plus à travailler et progresser et faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider mon équipe à gagner. Si quelqu’un sait qui c’est, faites suivre. »

Il succède ainsi à Pau Gasol (2002) comme Grizzly rookie de l’année. Mais comme le dit son coach, Taylor Jenkins : « son potentiel est sans limites » pour Ja Morant…