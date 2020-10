Danny Green, le Robert Horry de sa génération

Toute l’année, on a parlé de Kawhi Leonard et de sa possibilité de remporter un deuxième titre de suite, et un troisième avec une troisième franchise différente, et finalement les Clippers ont explosé en vol, éliminés dès les demi-finales de conférence par les Nuggets. Résultat : le seul qui peut encore réaliser le doublé, c’est Danny Green, son ancien coéquipier ! Comme Kawhi Leonard, l’arrière a remporté le trophée avec les Spurs puis les Raptors, et comme LeBron James, il pourrait devenir l’un des rares joueurs à gagner le titre avec trois franchises différentes.

De quoi justifier les 30 millions investis sur lui par les Lakers en juillet 2019, et la nuit dernière, Danny Green a fait partie des facteurs X par son adresse extérieure et son activité défensive, rendant une de ses meilleures copies des playoffs avec 11 points, 4 rebonds, 3 contres et 2 interceptions. Lorsqu’il était sur le parquet, les Lakers affichent un différentiel de +21, et seul Anthony Davis fait mieux sur la première manche.

« J’ai regardé Danny dans les playoffs qu’il a joués, et je l’ai vu régulièrement mettre des tirs importants » rappelle Kentavious Caldwell-Pope au Los Angeles Times. « Nous, collectivement, on sait ce que Danny peut faire, et on l’encourage chaque jour et chaque match à continuer de shooter. On savait que « Playoff Danny » allait débarquer et mettre des tirs comme ce soir. »

« Ce n’est pas une surprise si Danny a eu autant de succès sur le plan collectif en carrière »

Une description qui rappelle celle de Robert Horry, si précieux aux Spurs et aux Lakers pour aller chercher cinq de ses sept bagues. Comme Danny Green, Robert Horry apportait de l’adresse à 3-points et de la défense. Sa polyvalence était précieuse, tout comme son expérience.

« C’est un winner. Quelqu’un qui réussit des actions qui font gagner » résume Frank Vogel. « Il apporte de manière régulière de la dureté en défense, du rebond et tout ce type de choses, avec une grande intelligence. Il est tout aussi capable de vous détruire à 3-points que par la crainte qu’il suscite à 3-points pour aider l’attaque. Ce n’est pas une surprise si Danny a eu autant de succès sur le plan collectif en carrière. C’est un winner. »

Pour Dwight Howard, à nouveau titulaire cette nuit, Danny Green apporte de l’assurance sur le terrain, et il suffit simplement de le mettre en confiance. « Tous les jours, on parle de faire en sorte de vraiment lui trouver de bons tirs à 3-points pour qu’il prenne confiance, et nous l’avons fait. Il avait confiance en son tir. »

Résultat : Danny Green a profité de la soirée pour devenir le 7e joueur le plus prolifique de l’histoire à 3-points dans des finales NBA. Il devance désormais Kobe Bryant et Derek Fisher avec 51 réussites, et devant lui, à la 5e place, on trouve un certain Robert Horry qu’il pourrait dépasser d’ici la fin des Finals puisque « Big Shot Rob » est resté bloqué à 56 tirs inscrits à 3-points.

Un classement où l’on retrouve deux de ses coéquipiers : LeBron James en 2e position et J.R. Smith à la 4e place.