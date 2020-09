LeBron James et les Finals : « Comme chanterait Frank Sinatra, I Did It My Way »

En décrochant une 10e finale NBA en carrière, et la 9e en dix ans, LeBron James affirme un peu plus sa place parmi les meilleurs joueurs de l’histoire. Certes, il n’a été champion NBA qu’à trois reprises, mais rarement un joueur n’a imposé sa patte sur la NBA comme il le fait actuellement.

À 35 ans, le voilà qui décroche donc une 10e finale, et à lui seul, c’est plus que 27 des 30 franchises NBA ! Seuls les Lakers, les Celtics et les Warriors (Philadelphie/Golden State) affichent plus de participations en finale NBA. Ce qui impressionne aussi, c’est que LeBron James a atteint les Finals à 10 reprises en 14 participations en playoffs. Ce qui donne un pourcentage de 71% ! À onze reprises, il est allé jusqu’en finale de conférence…

« Je veux simplement emprunter mon propre parcours, car c’est le mien. J’apprécie tout ce que j’ai traversé. Les hauts, les bas, les hauts sur le terrain, les bas sur le terrain, les victoires et les défaites… J’ai été capable de le faire, et j’imagine que Frank Sinatra chanterait : ‘I did it my way’ (‘Je l’ai fait à ma façon’). »

Pour donner une idée de sa longévité, il faut rappeler qu’au même âge (35 ans et 9 mois), Michael Jordan était retraité, Larry Bird luttait avec un dos en compote avant de prendre sa retraite, le Shaq était transféré aux Suns et Wilt Chamberlain ne tournait plus qu’à 15 points de moyenne.

Quant au regretté Kobe Bryant, il ne jouait que six matches après sa grave blessure au tendon d’Achille. Au final, le seul qui peut entrer dans la même catégorie, c’est Kareem Abdul-Jabbar, six fois MVP et six fois champion NBA. Comme LeBron James, « KAJ » a atteint les Finals à 10 reprises, et il a même été élu MVP des Finals à… 38 ans ! Toute sa carrière, LeBron James a été comparé à Michael Jordan, mais désormais il se rapproche de Kareem Abdul-Jabbar, venu comme lui aux Lakers après avoir débuté sa carrière ailleurs, à Milwaukee.

Ce qui impressionne aussi, c’est que LeBron James soit parvenu en finale NBA avec trois franchises différentes. Trois franchises dont il était, ou est encore, le leader, et à 35 ans, il pourrait égaler John Salley et Robert Horry, seuls joueurs à avoir remporté trois bagues avec trois équipes différentes.

Mais l’ancien intérieur des Pistons et l’ancien shooteur des Spurs n’étaient pas des joueurs majeurs, contrairement à LeBron James qui tourne cette saison à 26.7 points, 10.3 rebonds et 8.9 passes de moyenne. En cas de victoire des Lakers, il pourrait aussi devenir le premier MVP des Finals avec trois équipes différentes. Toute la saison, on évoquait Kawhi Leonard pour ce triplé historique mais c’est LeBron James qui pourrait y parvenir…

Toujours sur le plan individuel, il a donc réussi cette nuit son 27e triple-double, et il n’est plus qu’à trois unités de Magic Johnson. Déjà meilleur marqueur de l’histoire des playoffs, l’ailier des Lakers est aussi devenu cette saison le joueur le plus victorieux, et il pourrait dépasser Derek Fisher au nombre de matches joués. Il ne lui manque que cinq rencontres, et ce sera peut-être pour cette année.