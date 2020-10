Les Warriors pourraient trouver en Tyrese Haliburton leur nouveau Shaun Livingston

Difficile de dire ce que les Warriors vont faire avec leur deuxième choix de Draft mais il y a tout de même un nom qui revient souvent ces derniers mois quand on évoque les prospects qui plaisent le plus aux Dubs : Tyrese Haliburton. Le point presse du Draft Combine nous permet de savoir ce qu’il pense d’un atterrissage dans la Baie.

« Ce serait énorme » lâche-t-il. « Steph est un des meilleurs meneurs de jeu, et probablement le meilleur shooteur, de l’histoire. Ce serait énorme d’apprendre de lui et de relever le défi à l’entraînement aussi car si je peux défendre sur lui, ça veut dire que je peux probablement défendre sur n’importe qui. »

L’ancien d’Iowa a discuté avec trois franchises pour le moment : Detroit, New York et Golden State justement.

Et quand on imagine avec un maillot bleu et jaune sur ce corps filiforme (1m96, 79kg), on ne peut s’empêcher de penser à Shaun Livingston. « Ils m’ont dit qu’ils me voyaient dans un rôle similaire au sien » confie d’ailleurs le prospect, qui aimerait avoir sa défense mais pense pouvoir apporter davantage en attaque avec notamment ses 43% d’adresse de loin à la fac – en plus de ses 15.2 points, 6.5 passes, 5.9 rebonds et 2.5 interceptions.

« Shaun est plus vieux, il peut défendre des postes 1 à 4 à un très haut niveau. C’est quelque chose que j’espère pouvoir développer, quelque chose que je travaille vraiment. Mais je pense qu’on a au moins deux différences. Shaun est peut-être un des meilleurs shooteurs à mi-distance que j’ai vu, mais je pense que je peux shooter mieux que lui à 3-points. Évidemment que Shaun Livingston est un grand joueur et que c’est vraiment fort qu’ils pensent que je puisse lui ressembler. » Ça tombe bien : le triple champion a été embauché par la direction du club et compte s’occuper en partie des rookies l’an prochain.