Shaun Livingston voit une fenêtre de trois à cinq ans sur le titre pour les Warriors

Les Warriors veulent capitaliser encore quelques années sur la dynastie qu’ils ont façonnée dans les années 2010 et n’ont pas hésité à rappeler deux anciens vétérans, Leandro Barbosa et Shaun Livingston, pour rejoindre l’organigramme du club. Avec Steve Kerr aux manettes, Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green sur le parquet, le noyau des Dubs est intact et peut encore se battre quelques années pour le titre.

« C’est dur à estimer, ça dépend de beaucoup de facteurs, de la santé… mais je vois une fenêtre de trois à cinq ans » estime Shaun Livingston qui contrairement à Leandro Barbosa, ne sera pas sur le banc mais un peu plus en retrait, dans un rôle de dirigeant « hybride » explique-t-il dans des propos relayés par NBC Sports.

« C’est ma première année, je vais faire profil bas et bosser, apprendre des autres départements – scouting et Draft bien sûr. Mais je vais aussi travailler avec l’équipe, que ce soit avec les rookies, les jeunes, ou n’importe quel joueur. J’ai joué dans ce système sous les ordres de Steve, je le connais bien, je pourrais peut-être en discuter avec les joueurs. Ou alors je serai là pour n’importe quel type de conseil. »

Une mission un peu floue pour le moment, mais il pense être plus souvent sur les parquets que dans les bureaux.

« Oui, c’est de là que je viens, j’ai de l’expérience » répond-il. « Mais je veux être complet et apprendre d’autres choses. Pour ça, je dois identifier mes faiblesses et voir comment les améliorer. Ma force, ce sera le terrain avec les gars. Pouvoir leur transmettre des informations, des connaissances, des expériences. Je pense que c’est la valeur ajoutée que j’apporte. Mais encore une fois, je veux voir le projet dans son ensemble et tout ce que ça comprend. »