Pour Andre Iguodala, il est difficile de comparer le Heat et les Warriors

On n’était pas certain de le voir sur un parquet cette saison puisqu’il avait décidé de ne pas jouer avec les Grizzlies, et voilà qu’Andre Iguodala va disputer sa 6e finale NBA de suite ! Objectif : ramener une 4e bague après en avoir remporté trois avec les Warriors. Cette fois, ce sera avec le Heat, et il refuse de comparer les deux équipes.

« Je ne pense pas que ce soit vraiment juste pour une équipe comme pour l’autre » a-t-il confié. « Je pense que c’est totalement différent. Mais il faut regarder Pat Riley. C’est la tête du serpent, les fondations, ou tout ce que vous voulez. Il est vraiment celui qui est en place depuis le milieu des années 80, et il a gardé ses principes à travers le temps. Il a évolué, en fonction de la technologie, des nuances apportées au jeu ou des changements de règles. Mais ses principes sont toujours là. Les Warriors et le Heat sont différents, mais il y a de la valeur dans les deux. »

Pour Iggy, le Heat, c’est donc Pat Riley. Un coach victorieux aux Lakers puis au Heat, devenu un grand dirigeant.

Un succès construit sur plusieurs décennies alors que la dynastie des Warriors est plus jeune, et elle ne s’articule pas autour d’un seul personnage. « C’est simplement qu’on peut emprunter deux chemins différents pour réussir » poursuit-il. « Au final, les principes restent les mêmes. On arrive, on se donne à fond et le talent vous emmène au sommet. C’est le sport en général. Les équipes les plus talentueuses vont parvenir jusqu’au bout, et auront sans doute les meilleures chances. Et peu importe comment vous parvenez à garder tout le monde soudés, que ce soit par le yoga ou la méditation chez les Warriors, ou par l’apprentissage de la douleur comme ici où l’état d’esprit est un peu différent pour atteindre le niveau supérieur. C’est juste qu’il existe des moyens différents pour amener ce talent au niveau supérieur, et chaque équipe y parvient à sa façon. »

Une chose est sûre, Andre Iguodala apprécie les deux façons de faire. « J’apprécie profondément les deux. Ici, la préparation est telle que lorsque j’entre sur le terrain, je n’ai même pas à m’inquiéter de quoi que ce soit. Alors qu’aux Warriors, cela pouvait plus ou moins prendre du temps mais j’avais davantage d’indépendance. Il y a des façons différentes d’y parvenir, mais chez les deux, quand il fallait que je sois au top, j’étais là. »