Andre Iguodala en Finals pour la sixième fois de suite

La force des vétérans et des joueurs habitués aux grands matches, c’est le sens du timing. Andre Iguodala a parfaitement illustré ce constat en réussissant son meilleur match à Miami lors du Game 6 face à Boston.

En compilant 15 points à 5/5 au shoot, 3 rebonds et 2 interceptions, il a même fait sa première sortie à plus de 15 unités depuis les Finals 2019. En 28 minutes sur le parquet, il a affiché un +/- de + 20 points !

Son 4/4 à 3-pts est à souligner, lui qui pointait en playoffs à seulement 26 % de réussite de loin avant ce match.

« Mes pourcentages ne reflètent pas le travail que j’effectue sur mon shoot », a-t-il d’ailleurs expliqué après la rencontre. « Je n’ai pas peur d’échouer et quand on travaille, ça vient quand c’est nécessaire. Pendant toute ma carrière, on a estimé que je n’étais pas un shooteur. Je ne savais même pas que j’avais inscrit 1 000 paniers primés (1 003 très exactement) en saison jusqu’à ce mes coéquipiers s’amusent de ça. J’ai toujours voulu utiliser le maximum de mon potentiel durant ma carrière. »

Dans le même club que Bill Russell, Bob Cousy et LeBron James

Sa carrière, longue de 16 saisons, le fait petit à petit entrer dans l’histoire. Car avec cette nouvelle qualification pour les Finals, Andre Iguodala poursuit une série entamée avec les Warriors en 2015. Après cinq participations d’affilée avec Golden State, le MVP des Finals 2015 disputera donc ses sixièmes Finals de suite cette saison.

Peu de joueurs l’ont fait. Il y a bien sûr les Celtics de la dynastie des années 1950 et 1960 : Bill Russell (10 Finals de suite), Sam Jones (9), Tom Heinsohn (9), Frank Ramsey (8), Bob Cousy (7), KC Jones (7) et Tom Sanders (6).

Au milieu de ces grands noms, on retrouve bien sûr LeBron James et ses huit Finals de suite entre 2011 et 2018 avec Miami et Cleveland, puis James Jones (7), qui a accompagné le « King » jusqu’en 2017. LeBron James, James Jones et Andre Iguodala sont d’ailleurs les seuls joueurs à avoir disputé six Finals de suite avec deux franchises différentes.

Une performance qui a été saluée par ses anciens coéquipiers, Stephen Curry et Klay Thompson sur les réseaux sociaux. « J’ai été béni durant ma carrière », a simplement exprimé Andre Iguodala quand on lui a parlé de cet exploit, lui qui va donc partir en quête d’une quatrième bague de champion face aux Lakers.