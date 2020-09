Dwight Howard : « Le boulot n’est pas terminé »

Facteur X du Game 4 avec son premier double double en trois ans, Dwight Howard est à une victoire de retrouver les Finals. C’était il y a 11 ans, avec le Magic, face aux… Lakers. C’est dire si cette possible finale serait hautement symbolique pour l’ancien meilleur défenseur de la NBA. Mais ne parlez pas encore de finale à Howard… « C’est simple, le boulot n’est pas terminé » prévient-il, reprenant l’expression employée par Kobe Bryant en 2009 face… au Magic.

Il faut dire qu’en face, il y a les Nuggets devenus les héros de ces playoffs en remontant par deux fois des séries très mal engagées puisque Nikola Jokic et ses coéquipiers étaient menés 3-1 face au Jazz puis aux Clippers. « Ils vont donner le meilleur d’eux-mêmes. Ils ne vont pas lâcher » rappelle le pivot des Lakers sur ESPN. « C’est vraiment une bonne équipe, très bien coachée. On en a conscience. On est à une étape de réaliser notre rêve, et on ne va pas relâcher le pied de l’accélérateur. Je pense qu’on va apporter encore plus d’intensité. »

« Prendre chaque match comme un match à gagner absolument »

Ce qui peut faire la différence par rapport au Jazz et aux Clippers, c’est l’expérience. A la fois, l’expérience d’avoir vu les Nuggets renverser par deux fois des montagnes, mais aussi l’expérience du groupe. « On forme un groupe très expérimenté, que ce soit les joueurs, et même les entraîneurs » poursuit Howard. « On a conscience de l’importance de ce match, et nous devrions le considérer comme un Game 7 sur le plan de l’intensité et de notre effort. On doit donner le maximum possible. »

Pour Frank Vogel, ces joueurs ont prouvé face aux Blazers et aux Rockets, battus 4-1 à chaque fois, qu’ils étaient capables de prendre chaque rencontre comme un Game 7. « Le comportement de nos joueurs a toujours été de prendre chaque match comme un match à gagner absolument. Je dirais qu’on avait le même état d’esprit dans les matches pour terminer face à Houston et Portland, et on sait que ce sont toujours des victoires difficiles à aller chercher, et on s’attend à ce que ce soit pareil. »