Dwight Howard, le 5 majeur

Pour la première fois des playoffs, et même pour la première fois depuis le 25 janvier dernier, Dwight Howard a débuté un match, et Frank Vogel a eu le nez fin ! Si Rajon Rondo a été le facteur X de la deuxième mi-temps, Dwight Howard a été celui de la première mi-temps, et il a fait très mal dès le premier quart-temps. Plus agressif et meilleur que JaVale McGee pour faire face à Nikola Jokic, il a beaucoup pesé dans la raquette.

« Dwight a été phénoménal pendant les minutes qu’il a jouées. Il a été monstrueux » témoigne LeBron James. « Il nous a apporté des shoots en plus quand on en a raté en début de match. On avait besoin de ça sa part. C’était le Dwight vintage. Il a été le leader de la NBA au rebond de nombreuses fois en carrière. C’était la grande époque. »

À lui seul, il prend autant de rebonds offensifs que tous les Nuggets réunis

Auteur de 8 points et 8 rebonds dans le seul premier quart-temps, Dwight Howard a grandement participé à la domination des Lakers au rebond : 41 prises à 33, dont 12 offensifs contre 6 aux Nuggets. Le tout avec 25 points inscrits sur des secondes chances, contre 6 pour Denver… « C’est ce qui fait la différence » pour Jamal Murray, tandis que Mike Malone est aussi frustré que fâché contre ses joueurs.

« On a bien défendu, mais on a été incapable de conclure au rebond » regrette-t-il. « On sortait d’un match, le Game 3, où ils avaient inscrit quatre points sur quatre rebonds offensifs. Je pense savoir pourquoi on gagne ou on perd dans ce secteur crucial. On a fait du mauvais boulot ce soir dans ce domaine. Tout vient de là quasiment… Douze rebonds offensifs, c’est énorme, et ça a été comme ça toute la soirée. Dwight Howard en prend six. Personne ne l’a touché dans le premier quart-temps. Il a pu faire ce qu’il voulait. »

À l’arrivée, Dwight Howard réalise son premier double-double en playoffs depuis 2017 avec 12 points et 11 rebonds en 23 minutes. Comme l’expliquera Jamal Murray, le pivot des Lakers n’a pas peur de prendre des fautes, et il se jette au rebond. Mais Dwight Howard, c’est aussi une grosse présence face à Nikola Jokic, sans cette fois se jeter, limité à 16 points à 6 sur 13 aux tirs. Un duel qu’il apprécie tout particulièrement.

« Je l’apprécie beaucoup » avait expliqué Dwight Howard avant le match. « Il est tout en maîtrise, il ne précipite rien, trouve ses spots et il joue pour ses coéquipiers. Il prend des rebonds. Il fait un peu de tout. C’est un joueur complet. J’adore jouer contre lui. » Pour Anthony Davis, Dwight Howard est un homme de défi, et limiter Nikola Jokic en est un. D’après Frank Vogel, son pivot « incarne l’agressivité et l’énergie de l’équipe. »

Que de compliments pour un joueur baladé d’équipe en équipe ces dernières saisons.