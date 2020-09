L’éducation du jeune Nikola Jokic racontée par son ancien coach en Serbie

Relativement discret lors du Game 4 face aux Lakers, Nikola Jokic n’a pas pesé comme à son habitude. S’il termine à 16 points, 7 rebonds et 4 passes, ses Nuggets n’ont jamais paru en mesure de contrecarrer les desseins californiens.

Pour une fois, le pivot n’a pas réussi à prêter main forte à son camarade, Jamal Murray (32 points)… Depuis la Serbie, son ancien coach au Mega, Dejan Milojevic, avait senti le coup venir.

« Il était nerveux », reconnaissait cet ancien international dès le Game 1 pour ESPN. « Quand j’ai vu ça, je me suis dit : j’espère qu’il va garder son calme, peu importe ce qui se passera. Je connais son visage. Je peux voir ce à quoi il pense. J’ai observé ces gars pendant de longues heures, quotidiennement, pendant de nombreuses années. Quand je vois ses expressions faciales, je sais ce que ça veut dire. »

Adepte des grimaces multiples durant l’effort, Nikola Jokic est comme un livre ouvert pour ses proches. Son coach formateur, Dejan Milojevic, fait évidemment partie de ce cercle rapproché. Il en a entendu des vertes et des pas mûres au sujet de son poulain. « J’ai trop souvent entendu que Jokic ne peut pas faire ci ou ça. Ils disent toujours : regardez-le. Je l’ai fait, et j’ai vu un joueur à part », réplique-t-il ainsi.

« Il y a beaucoup de grands joueurs en NBA mais peu arrivent à rendre leurs coéquipiers meilleurs »

« Les gens évoquent toujours sa condition physique mais ça dépend de ce que vous considérez comme une bonne forme physique. Nikola est plus costaud qu’on le pense. Sa corpulence… eh bien, elle se voit et les gens considèrent qu’il est grassouillet, mais ce n’est pas le lourd qui ne peut pas courir. Si vous pensez ça, il va vous dominer. »

Clairement à part dans le paysage NBA marqué par les qualités athlétiques et la puissance physique, c’est sur les fondamentaux que Nikola Jokic a construit son jeu. Et son instinct. « Je lui ai montré quelques trucs, mais après une semaine, il avait déjà dépassé mon meilleur niveau. Nos exercices physiques avaient des gagnants et des perdants. Je les rendais les plus compétitifs possible, comme ça, je pouvais obtenir son meilleur effort. »

Gamin potelé, Nikola Jokic s’est considérablement aminci depuis ses débuts. Il a également bien dégrossi son jeu. Pour toutes les passes bien senties qu’il lâche désormais sous la tunique des Nuggets, qui lui ont notamment permis d’atteindre le niveau All-Star, ce sont autant, au centuple, que Coach Milojevic a vu atterrir à côté de la cible.

« Il commettait énormément d’erreurs quand il était plus jeune et j’ai accepté beaucoup de choses. Des passes ridicules qui me rendaient fou… Mais j’ai aussi vu un don merveilleux donc je ne voulais pas qu’il se concentre sur ses ratés. Je le laissais passer pour qu’il apprenne de ses erreurs. Et maintenant, il est un joueur à part. Il y a beaucoup de grands joueurs en NBA mais peu arrivent à rendre leurs coéquipiers meilleurs. Et c’est tout ce que veut Nikola. Il préfère passer que scorer. C’est ce qui le différencie : sa créativité. C’est pour ça que quand il balançait des passes aux quatre coins du gymnase, je ne lui disais pas non. Peu de joueurs peuvent faire ce qu’il fait. Alors pourquoi l’arrêter ? »