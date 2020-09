Mike Malone se plaint des coups de sifflet et… des oublis au rebond

Mercredi, après la défaite de son équipe, Frank Vogel avait expliqué qu’il allait utiliser les « voies adéquates » pour se plaindre des coups de sifflet non accordés à son équipe. Une formule reprise par Mike Malone après la défaite de ses Nuggets hier soir… « Ils sont allés 35 fois sur la ligne. Je pense que je vais devoir utiliser les voies adéquates, comme ils l’ont fait, pour voir si on peut trouver une solution afin d’obtenir plus de lancers-francs. »

« Ils sont allés 35 fois sur la ligne, nous 23 » souligne l’entraîneur de Denver. LeBron James et Anthony Davis ont tiré 24 lancers à eux deux, Nikola Jokic 2, Jamal Murray 10. « Je pense qu’en fin de match, Jamal Murray a attaqué plusieurs fois le panier et a provoqué des contacts. On va regarder les images et en envoyer quelques-unes. On va contacter la NBA et faire entendre notre voix. Est-ce que, de leur côté, ça a joué d’utiliser les voies adéquates, je n’en ai aucune idée. La NBA fait du super boulot pour écouter. En espérant que certaines de ces fautes seront sifflées au prochain match. »

« Ils essaient de faire leur boulot au mieux. Il y avait faute sur certaines actions, on peut le voir clairement sur les ralentis » abonde un Jamal Murray conscient qu’il n’a pas encore le même statut que les superstars en face.

Trois rebonds laissés dans le « money time » qui font très mal

« LeBron aura ses lancers. On doit faire avec. On a une jeune équipe, la plus jeune. Regardez où on est. On va devoir gagner le respect si on veut l’emporter. » Et sécuriser le rebond aussi, un domaine clé dans leur victoire du Game 3 avec 44 prises à 25, et dans la défaite du Game 4 avec 41 rebonds à 33 pour L.A.

Sur ses 41 rebonds, Los Angeles en a attrapé 12 en phase d’attaque pour inscrire 25 points bonus, troisième meilleur total des playoffs (la franchise tourne à 10.7 de moyenne). Pour le coup, c’est entièrement de leur fait. « C’est la vraie raison pour laquelle on a perdu le match » confesse Mike Malone. « Le plus décevant c’est que ça a débuté à l’entre-deux. Je trouve que Dwight Howard a eu un impact incroyable sur le match en première mi-temps. »

Mais c’est dans le money time que ces oublis les ont particulièrement plombés : à 2’08, 1’02 et ’32 de la fin, à chaque fois à -5, les Nuggets ont laissé un adversaire prendre le rebond offensif puis ont fait faute et offert des lancers francs. « Il s’agissait de possessions où on défendait vraiment bien, sans pouvoir aller jusqu’au bout, ce qui leur donne des possessions supplémentaires, de la vie, des opportunités. » Et à ce niveau-là, ça se paie très cher.