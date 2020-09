Mike Malone : « Avec Nikola Jokic et Jamal Murray, nous avons deux superstars »

Le pressentiment de Michael Malone s’est vérifié. En octobre 2019, alors que plusieurs franchises avaient misé sur un duo de superstars pour la conquête du titre (les deux équipes de Los Angeles, Houston ou encore Brooklyn), le coach des Nuggets estimait qu’il avait déjà ça en main.

« Jamal Murray a clairement les atouts pour former un binôme avec Nikola Jokic. J’ai commencé à le voir l’année passée, notamment pendant les playoffs. »

Difficile de le contester désormais, tant le meneur a explosé aux yeux du monde entier depuis cinq semaines avec 26.6 points de moyenne à 50 % de réussite au shoot et 47 % à 3-pts en playoffs. Parmi les joueurs encore en course, seul Anthony Davis (28.5 points) marque plus de points par match.

« Désormais, je sais ce que Murray nous apporte chaque soir », explique Mike Malone à ESPN. « L’an passé, on savait ce qu’on allait pouvoir obtenir de Nikola, mais ce n’était pas le cas avec Jamal. Ce n’est plus le cas. Avec Nikola et Jamal, nous avons deux superstars. »

Superbe contre Utah avec deux matches à plus de 50 points, le meneur de jeu s’illustre surtout dans le « money time », avec notamment huit paniers à 3-pts dans ces situations clutch (cinq points d’écart dans les cinq dernières minutes). C’est le plus gros total en playoffs depuis vingt ans, derrière les neuf tirs primés de Stephen Curry en 2016.

« Il est fait pour ces gros shoots. Je crois profondément qu’il est une superstar », constate Nikola Jokic.