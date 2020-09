Les Wolves ravis que Malik Beasley s’entraîne avec eux malgré son statut de free agent

Les Timberwolves l’ont répété à plusieurs reprises déjà : ils veulent absolument prolonger Malik Beasley, qu’ils ont récupéré en février, et qui a compilé plus de 20 points de moyenne en 14 matchs sous ses nouvelles couleurs.

Le président Gersson Rosas et son équipe étaient donc ravis quand l’arrière les a appelés pour leur dire qu’il souhaitait participer à la reprise la semaine dernière, malgré son statut de free agent.

Ce serait bête de se priver de telles installations et de jeu collectif au milieu d’une période sans basket, pourrait-on simplement dire. Sauf que l’ancien Nugget aurait pu trouver un plan B et ce choix montre non seulement qu’il a confiance en son nouveau club, mais qu’il a aussi envie de passer du temps avec ses coéquipiers.