Les Wolves déjà très attachés à Malik Beasley

Il était en passe d’être l’une des révélations de la seconde moitié de la saison. En arrivant dans le Minnesota, l’ancien Nugget Malik Beasley a récupéré du temps de jeu, une place de titulaire et fait gonfler sa ligne de statistiques : près de 21 points de moyenne avant la suspension du championnat.

Si bien que le free agent en devenir avait de bonnes chances de faire exploser son salaire, aujourd’hui d’environ 2,7 millions de dollars. « À l’heure actuelle, c’est difficile de décider quoi que ce soit, » remarque l’intéressé. « On ne sait même pas si on va rejouer ou non, donc c’est compliqué de décider. Je dois rester en forme si la saison redémarre aujourd’hui ou si c’est la saison prochaine. Et puis je laisserai Gersson décider du reste. »

Gersson Rosas, le président des opérations basket de la franchise, n’en dira pas davantage sur la situation contractuelle future de sa recrue.

Mais le dirigeant assure que les Wolves sont déjà « de grands fans de Malik. Nous avons payé très, très cher pour le faire venir ici mais c’est enthousiasmant. Le peu que nous avons vu de lui avec les Wolves a permis de voir son potentiel. Il est sans limite, que ce soit pour lui, « KAT » (Karl-Anthony Towns) ou D’Angelo (Russell). »

Sa famille également touchée par l’épidémie

Avec les blessures, puis la suspension, les trois hommes n’ont quasiment pas eu l’occasion de jouer ensemble jusqu’ici. Malik Beasley se souvient d’un match disputé face aux Raptors, début février, qui a permis d’avoir un échantillon. Selon lui, ce trio doit désormais « trouver son rythme, passer par le training camp… On a besoin de temps ensemble. Le virus, les transferts… Beaucoup de choses se sont passées. »

L’arrière dit justement avoir du mal à se projeter sur la suite avec le contexte actuel. Sa priorité actuelle, c’est la santé de sa famille et de son fils. D’autant que lui aussi a vu un membre de sa famille être emporté par l’épidémie. « Ça a démarré par une simple toux, son état a empiré à l’hôpital, ils l’ont mise dans le coma et elle ne s’en est pas sortie », décrit le joueur en parlant d’un parent du côté maternel, sans préciser davantage.

Un nouveau deuil pour la famille Wolves au sens large, déjà touchée par le décès de la mère de Karl-Anthony Towns.

« C’est terriblement difficile, » décrit Gersson Rosas. « On a essayé tout ce qu’on pouvait pour établir un lien avec Karl et sa famille. Mais on peut pas les aider à surmonter cette douleur d’une manière physique et personnelle alors qu’on voudrait simplement prendre KAT dans les bras et lui faire savoir que nous sommes là, avec lui. »